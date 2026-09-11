Один з найбільших виробників одягу в Росії втратив мільярди доларів та переніс бізнес в Азію

Один з найбільших виробників одягу в Росії, ритейлер Gloria Jeans, зупинив роботу власних фабрик, куди вклав близько $1 млрд, та переніс виробництво до країн Азії. Причиною закриття виробництв стали міжнародні санкції, дефіцит ресурсів та падіння прибутку через війну проти України.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Причини закриття фабрик

Компанія вкладала кошти у власні швейні потужності протягом 30 років, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратила можливість підтримувати їхню роботу.

"Коли на Росію наклали санкції, у нас різко скоротився доступ до технологій та ресурсів, необхідних для виробництва. Власними силами ми не змогли підтримувати виробництво на рівні 90-х і початку 2000-х - не вистачало ні грошей, ні ресурсів", — заявив засновник і гендиректор Gloria Jeans Володимир Мельников.

За його словами, ситуацію ускладнило зростання зарплат у Росії у 2023–2025 роках із $300–$500 до $800–$1500, тоді як в Азії вони залишилися на рівні $200–$500. Через це компанія почала терміново переносити випуск продукції до Південно-Східної Азії. Також Мельников заявив про втрату $200 млн інвестицій у виробництво в Україні, де компанія станом на 2015 рік мала 12 підприємств.

Продаж активів та фінансові показники

Станом на березень 2024 року Gloria Jeans володіла 17 фабриками в Росії. Сім із них продали за майже 400 млн руб. компанії "Булава". Щодо решти активів ритейлер звернувся по допомогу із продажем до Мінпромторгу РФ.

Головний офіс компанії перевели з Москви до Дубая. "Було вирішено, що це ефективніше з точки зору управління виробництвом, закупівлею матеріалів", — зазначив Мельников ідодав, що московський офіс залишили як регіональний для підтримки роздрібу.

Протягом двох років Gloria Jeans ліквідувала щонайменше 100 магазинів і продовжує скорочення мережі в 2026 році. За підсумками 2025 року сукупна виручка знизилася на 7% — до 80 млрд руб., а чистий прибуток скоротився вдвічі — до 950 млн руб (понад 11 млн доларів).

Раніше повідомлялося, що компанія Gloria Jeans, найбільший виробник та продавець одягу в Росії, вирішила продати чи здати в оренду свої останні великі виробничі майданчики.