Одноразовая денежная помощь для защитников: "Дія" тестирует новый сервис

Министерство обороны запускает бета-тест онлайн-выплат для ВСУ / Дія

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны и запускает бета-тест нового сервиса на портале "Дія", позволяющего действующим военнослужащим подавать заявления на единовременную денежную помощь онлайн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

К тестированию могут присоединиться все военнослужащие ВСУ. Важно, что повторная выплата будет недоступна, если лицо уже получало пособие и группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились.

Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на специальной странице, заполнить ФИО, РНОКПП и электронную почту и ожидать уведомления о старте тестирования бета.

Раньше для получения выплат нужно было лично посещать воинскую часть и собирать документы. Теперь весь процесс можно осуществить онлайн, что делает процедуру более быстрой и удобной для защитников и защитниц.

Проект реализуется при поддержке Министерства по делам ветеранов, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда Украины, Офиса эффективного регулирования BRDO и "Проекта поддержки Действие", внедряемого ПРООН в Украине за финансирование Швеции.

Напомним, с 1 марта 2026 года в Украине возрастут выплаты для семей защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко