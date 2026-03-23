Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Одноразова грошова допомога для захисників: "Дія" тестує новий сервіс

Міністерство оборони запускає бета-тест онлайн-виплат для ЗСУ / Дія

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони та запускає бета-тест нового сервісу на порталі "Дія", який дозволяє чинним військовослужбовцям подавати заяви на одноразову грошову допомогу онлайн.

До тестування можуть долучитися всі військовослужбовці ЗСУ. Важливо, що повторна виплата буде недоступна, якщо особа вже отримувала допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися.

Щоб подати заяву, необхідно зареєструватися на спеціальній сторінці, заповнити ПІБ, РНОКПП та електронну пошту і очікувати сповіщення про старт бета-тестування.

Раніше для отримання виплат потрібно було особисто відвідувати військову частину та збирати документи. Тепер весь процес можна здійснити онлайн, що робить процедуру швидшою та зручнішою для захисників і захисниць.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України, Офісу ефективного регулювання BRDO та "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні зростуть виплати для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Автор:
Тетяна Гойденко