Одноразова грошова допомога для захисників: "Дія" тестує новий сервіс

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони та запускає бета-тест нового сервісу на порталі "Дія", який дозволяє чинним військовослужбовцям подавати заяви на одноразову грошову допомогу онлайн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

До тестування можуть долучитися всі військовослужбовці ЗСУ. Важливо, що повторна виплата буде недоступна, якщо особа вже отримувала допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися.

Щоб подати заяву, необхідно зареєструватися на спеціальній сторінці, заповнити ПІБ, РНОКПП та електронну пошту і очікувати сповіщення про старт бета-тестування.

Раніше для отримання виплат потрібно було особисто відвідувати військову частину та збирати документи. Тепер весь процес можна здійснити онлайн, що робить процедуру швидшою та зручнішою для захисників і захисниць.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України, Офісу ефективного регулювання BRDO та "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні зростуть виплати для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.