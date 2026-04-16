Офис без выбросов в Варшаве на берегу реки: что известно о проекте ReVistula

Визуализация экологического офиса в Варшаве / MJZ

В Варшаве планируется реализовать офисный проект ReVistula, предусматривающий трансформацию существующего здания на набережной Вислы в современное пространство с нулевым уровнем выбросов. Проект разработали архитектурные бюро MJZ и Łoskiewicz Studio для девелопера Syrena Real Estate.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Designboom.

Ключевая идея – не сносить здание, а переосмыслить его через принципы адаптивного повторного использования. Архитекторы хранят бетонный каркас и часть фасада, интегрируя эти элементы в новую структуру, что позволяет существенно снизить экологическое влияние строительства.

Новый фасад будет выполнен из стекла в деревянных рамах, заглубленных в конструкцию здания. Это создаст естественное затенение и обустроит террасы, которые станут частью экосистемы здания.

Офис будет повторять экосистему Вислы.

Проект подразумевает интеграцию воды и зеленых насаждений в функционирование объекта. Вода будет циркулировать через специальные каналы и растительные зоны, где будет проходить естественная очистка и охлаждение. Такая гидроботаническая система позволит повторно использовать техническую воду.

На крыше обустроят простор с водоемами и зелеными зонами. Он будет выполнять функцию пассивного охлаждения и станет открытой общественной средой. На первом уровне запланированы коворкинг и ресторан, активизирующий взаимодействие здания с городским пространством.

Проект ReVistula позиционируется не только как офис, но и пример нового подхода к городской архитектуре – с акцентом на повторное использование ресурсов, экологичность и соответствие современным климатическим стандартам.

Напомним, в Ивано-Франковске наблюдается бум коммерческой недвижимости из-за релокации и ставки аренды: по словам местного девелопера, она ниже, чем во Львове, а также более конкурентная, чем в Ужгороде, Тернополе, Ровно или Луцке. Это создает выгодные условия для бизнеса, ищет доступные площади.

Автор:
Ярослава Тюпка