Офіс без викидів у Варшаві на березі ріки: що відомо про проєкт ReVistula

У Варшаві планують реалізувати офісний проєкт ReVistula, що передбачає трансформацію наявної будівлі на набережній Вісли у сучасний простір із нульовим рівнем викидів. Проєкт розробили архітектурні бюро MJZ та Łoskiewicz Studio для девелопера Syrena Real Estate.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Designboom.

Ключова ідея – не зносити будівлю, а переосмислити її через принципи адаптивного повторного використання. Архітектори зберігають бетонний каркас і частину фасаду, інтегруючи ці елементи в нову структуру, що дозволяє суттєво зменшити екологічний вплив будівництва.

Новий фасад виконають зі скла в дерев’яних рамах, заглиблених у конструкцію будівлі. Це створить природне затінення та дозволить облаштувати тераси, які стануть частиною екосистеми будівлі.

Офіс буде повторювати екосистему Вісли.

Проєкт передбачає інтеграцію води та зелених насаджень у функціонування об’єкта. Вода циркулюватиме через спеціальні канали та рослинні зони, де проходитиме природне очищення й охолодження. Така гідроботанічна система також дозволить повторно використовувати технічну воду.

На даху облаштують простір із водоймами та зеленими зонами. Він буде виконувати функцію пасивного охолодження та стане відкритим громадським середовищем. На першому рівні заплановані коворкінг і ресторан, що мають активізувати взаємодію будівлі з міським простором.

Проєкт ReVistula позиціонують не лише як офіс, а й як приклад нового підходу до міської архітектури – з акцентом на повторне використання ресурсів, екологічність і відповідність сучасним кліматичним стандартам.

Нагадаємо, у Івано-Франківську спостерігається бум комерційної нерухомості через релокацію та ставку оренди: за словами місцевого девелопера, вона є нижчою, аніж у Львові, а також більш конкурентна, ніж в Ужгороді, Тернополі, Рівному чи Луцьку. Це створює вигідні умови для бізнесу, який шукає доступні площі.