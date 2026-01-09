Ограничение движения грузовиков и обработка покрытия: в Украине царит непогода

9 января на дорогах государственного значения сохраняется ненастье. Для обеспечения безопасности движения задействовано 1244 единицы техники и 1454 работника дорожных служб. Они производят обработку покрытия противогололедными материалами на мостах, путепроводах, спусках и подъемах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ситуация на дорогах государственного значения

"Утром 9 января держится непогода. На дорогах государственного значения усиленно круглосуточно работают спецтехника и дорожники", - говорится в сообщении.

На дорогах государственного значения продолжают действовать ограничения движения грузового транспорта на отдельных участках М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях. На автодорогах Винницкой области ограничение с 4:00 было снято.

Для содержания дорог задействовано 1244 единицы спецтехники и 1454 работника дорожных служб, которые производят обработку покрытия противогололедными материалами на мостах, путепроводах, спусках и подъемах.

Состояние покрытия на автомобильных дорогах преимущественно мокрое, местами - заснеженное. Сухое покрытие наблюдается в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Ровенской, Тернопольской и Херсонской областях. В Донецкой области местами образовался накат, в Сумской туман и снежный покров до 10 см. В центральных и северных регионах высота снежного покрова достигает 7 см.

На перевальных участках дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами наблюдается снег, температура воздуха колеблется от -10 до -5°С, покрытие мокрое, местами заснеженное.

В большинстве регионов страны сохраняются снег и гололедица. Температура воздуха колеблется от –15°С на западе до +3°С на юго-востоке. Местами порывы ветра достигают 15–20 м/с, возможны вьюги.

Ранее сообщалось, что в Украине 8–9 января ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.