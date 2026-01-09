Обмеження руху вантажівок та обробка покриття: в Україні панує негода

9 січня на дорогах державного значення зберігається негода. Для забезпечення безпеки руху задіяно 1244 одиниці техніки та 1454 працівники дорожніх служб. Вони проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ситуація на дорогах державного значення

"Зранку 9 січня тримається негода. На дорогах державного значення посилено цілодобово працює спецтехніка та дорожники", - йдеться в првідомленні.

На дорогах державного значення продовжують діяти обмеження руху вантажного транспорту на окремих ділянках М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській і Волинській областях. На автошляхах Вінниччини обмеження з 4:00 було знято.

Для утримання доріг задіяно 1244 одиниці спецтехніки та 1454 працівники дорожніх служб, які проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.

Стан покриття на автомобільних дорогах переважно мокрий, місцями — засніжений. Сухе покриття спостерігається у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях. У Донецькій області місцями утворився накат, у Сумській — туман і сніговий покрив до 10 см. У центральних та північних регіонах висота снігового покриву сягає 7 см.

На перевальних ділянках доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями спостерігається сніг, температура повітря коливається від –10°С до –5°С, покриття мокре, подекуди засніжене.

У більшості регіонів країни зберігаються сніг та ожеледиця. Температура повітря коливається від –15°С на заході до +3°С на південному сході. Місцями пориви вітру досягають 15–20 м/с, можливі хуртовини.

Раніше повідомлялося, що в Україні 8–9 січня очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.