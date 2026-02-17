Запланована подія 2

Ограничение движения на трассе Одесса-Рени: 18 февраля проезд закрывается для грузовиков и автобусов

трасса Одесса-Рени, автомобили, поле
Водителей предупредили об ограничении движения на трассе Одесса-Рени. / Одесская ОВА

18 февраля с пяти часов утра по всей протяженности трассы международного значения М-15 Одесса-Рени вводится ограничение движения для грузового транспорта, автобусов и микроавтобусов. Причиной стал активный циклон, что приведет к сильным осадкам и гололедице.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В связи с резким ухудшением погодных условий и надвигающимся активным циклоном, завтра, 18 февраля, с 05:00 Службой восстановления и развития инфраструктуры Одесской области вводятся временные ограничения движения на автотрассе государственного значения М – 15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) по всей ее протяженности", — предупредил он.

Мероприятия направлены на предотвращение аварийных ситуаций и пробок на сложных участках дороги. В настоящее время движение для легковых автомобилей остается свободным.

Рекомендации для перевозчиков

Представителям транспортных компаний и частным лицам рекомендовано учесть остановку движения при планировании логистических маршрутов. Об отмене ограничений и восстановлении полноценного сообщения будет сообщено дополнительно после стабилизации погодных условий.

Напомним, 17 февраля проезд автомобильными дорогами государственного значения в Украине обеспечен, за исключением участка Т-24-01 в Кировоградской области, который перекрыт из-за подтопления. Снегоочистительные работы и обработка автодорог противогололедными материалами продолжается. Для обеспечения проезда задействовано 593 единицы техники и 691 работник, использовано 20 903 тонн песчано-солевой смеси и 643 тонн чистой соли.

Автор:
Татьяна Ковальчук