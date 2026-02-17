Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обмеження руху на трасі Одеса-Рені: 18 лютого проїзд закривається для вантажівок та автобусів

траса Одеса-Рені, автомобілі, поле
Водіїв попередили про обмеження руху на трасі Одеса-Рені. / Одеська ОВА

18 лютого з п’ятої години ранку на всій протяжності траси міжнародного значення М-15 Одеса-Рені запроваджується обмеження руху для вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів. Причиною став активний циклон, що спричинить сильні опади та ожеледицю.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з різким погіршенням погодних умов та насуванням активного циклону, завтра, 18 лютого, з 05:00 Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області запроваджуються тимчасові обмеження руху на автотрасі державного значення М – 15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) по всій її протяжності", — попередив він.

Заходи спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям та заторам на складних ділянках дороги. На цей час рух для легкових автомобілів залишається вільним.

Рекомендації для перевізників

Представникам транспортних компаній та приватним особам рекомендовано врахувати зупинку руху при плануванні логістичних маршрутів. Про скасування обмежень та відновлення повноцінного сполучення буде повідомлено додатково після стабілізації погодних умов.

Нагадаємо, 17 лютого проїзд автомобільними дорогами державного значення в Україні забезпечено, за винятком ділянки Т-24-01 у Кіровоградській області, яка перекрита через підтоплення. Снігоочисні роботи та обробка автошляхів протиожеледними матеріалами триває. Для забезпечення проїзду задіяно 593 одиниці техніки та 691 працівник, використано 20 903 тонни піщано-сольової суміші та 643 тонни чистої солі.

Автор:
Тетяна Ковальчук