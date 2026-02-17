Обмеження руху на трасі Одеса-Рені: 18 лютого проїзд закривається для вантажівок та автобусів

18 лютого з п’ятої години ранку на всій протяжності траси міжнародного значення М-15 Одеса-Рені запроваджується обмеження руху для вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів. Причиною став активний циклон, що спричинить сильні опади та ожеледицю.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з різким погіршенням погодних умов та насуванням активного циклону, завтра, 18 лютого, з 05:00 Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області запроваджуються тимчасові обмеження руху на автотрасі державного значення М – 15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) по всій її протяжності", — попередив він.

Заходи спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям та заторам на складних ділянках дороги. На цей час рух для легкових автомобілів залишається вільним.

Рекомендації для перевізників

Представникам транспортних компаній та приватним особам рекомендовано врахувати зупинку руху при плануванні логістичних маршрутів. Про скасування обмежень та відновлення повноцінного сполучення буде повідомлено додатково після стабілізації погодних умов.

Нагадаємо, 17 лютого проїзд автомобільними дорогами державного значення в Україні забезпечено, за винятком ділянки Т-24-01 у Кіровоградській області, яка перекрита через підтоплення. Снігоочисні роботи та обробка автошляхів протиожеледними матеріалами триває. Для забезпечення проїзду задіяно 593 одиниці техніки та 691 працівник, використано 20 903 тонни піщано-сольової суміші та 643 тонни чистої солі.