Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ограничение снято: в Ровенской, Волынской и Житомирской областях открыли движение для фур

расчистка дороги, техника
Дороги Украины засыпали снегом. / Министерство развития общин и территорий Украины

Дорожная ситуация на западе и центре Украины постепенно стабилизируется. Дорожники сняли временные ограничения для тяжеловесного транспорта в трех регионах, введенных из-за сильных снегопадов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Ровенская область

Полностью открыто движение на ключевых трассах:

  • М-06 "Киев – Чоп" (участок км 258+513 – км 432+877);
  • Н-22 "Устилуг – Луцк – Ровно" (участок км 130+070 – км 156+733).

Движение из других областей в сторону Ровно будет запускаться дозировано, чтобы не допустить повторных пробок на отдельных проблемных участках дорог.

Волынь и Житомирщина

С 16:00 9 января грузовики снова могут курсировать по трассе Н-22 на Волыни (от км 94 до км 130). Также восстановлен проезд на магистрали М-06 в Житомирской области в направлении Ровно.

Ненастье все еще продолжается. Агентство восстановления настоятельно рекомендует водителям:

  • воздержаться от дальних поездок без критической нужды;
  • строго соблюдать дистанцию и скоростной режим;
  • учитывать сложный рельеф и состояние покрытия при планировании времени в пути.

Напомним, большинство регионов страдают от обильного снега, метелей и гололедицы. Дорожные службы переведены в режим усиленной работы. Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок.

Автор:
Татьяна Ковальчук