- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ограничение снято: в Ровенской, Волынской и Житомирской областях открыли движение для фур
Дорожная ситуация на западе и центре Украины постепенно стабилизируется. Дорожники сняли временные ограничения для тяжеловесного транспорта в трех регионах, введенных из-за сильных снегопадов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Ровенская область
Полностью открыто движение на ключевых трассах:
- М-06 "Киев – Чоп" (участок км 258+513 – км 432+877);
- Н-22 "Устилуг – Луцк – Ровно" (участок км 130+070 – км 156+733).
Движение из других областей в сторону Ровно будет запускаться дозировано, чтобы не допустить повторных пробок на отдельных проблемных участках дорог.
Волынь и Житомирщина
С 16:00 9 января грузовики снова могут курсировать по трассе Н-22 на Волыни (от км 94 до км 130). Также восстановлен проезд на магистрали М-06 в Житомирской области в направлении Ровно.
Ненастье все еще продолжается. Агентство восстановления настоятельно рекомендует водителям:
- воздержаться от дальних поездок без критической нужды;
- строго соблюдать дистанцию и скоростной режим;
- учитывать сложный рельеф и состояние покрытия при планировании времени в пути.
Напомним, большинство регионов страдают от обильного снега, метелей и гололедицы. Дорожные службы переведены в режим усиленной работы. Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок.