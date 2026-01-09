Ограничение снято: в Ровенской, Волынской и Житомирской областях открыли движение для фур

Дорожная ситуация на западе и центре Украины постепенно стабилизируется. Дорожники сняли временные ограничения для тяжеловесного транспорта в трех регионах, введенных из-за сильных снегопадов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Ровенская область

Полностью открыто движение на ключевых трассах:

М-06 "Киев – Чоп" (участок км 258+513 – км 432+877);

Н-22 "Устилуг – Луцк – Ровно" (участок км 130+070 – км 156+733).

Движение из других областей в сторону Ровно будет запускаться дозировано, чтобы не допустить повторных пробок на отдельных проблемных участках дорог.

Волынь и Житомирщина

С 16:00 9 января грузовики снова могут курсировать по трассе Н-22 на Волыни (от км 94 до км 130). Также восстановлен проезд на магистрали М-06 в Житомирской области в направлении Ровно.

Ненастье все еще продолжается. Агентство восстановления настоятельно рекомендует водителям:

воздержаться от дальних поездок без критической нужды;

строго соблюдать дистанцию и скоростной режим;

учитывать сложный рельеф и состояние покрытия при планировании времени в пути.

Напомним, большинство регионов страдают от обильного снега, метелей и гололедицы. Дорожные службы переведены в режим усиленной работы. Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок.