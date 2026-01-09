Запланована подія 2

Обмеження знято: у Рівненській, Волинській та Житомирській областях відкрили рух для фур

розчищення дороги, техніка
Дороги України засипало снігом. / Міністерство розвитку громад та територій України

Дорожня ситуація на заході та в центрі України поступово стабілізується. Дорожники зняли тимчасові обмеження для великовагового транспорту у трьох регіонах, які були введені через сильні снігопади.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Рівненська область

Наразі повністю відкрито рух на ключових трасах:

  • М-06 "Київ – Чоп" (ділянка км 258+513 – км 432+877); 
  • Н-22 "Устилуг – Луцьк – Рівне" (ділянка км 130+070 – км 156+733).

Рух з інших областей в сторону місто Рівне буде запускатися дозовано, аби не допустити повторних заторів на окремих проблемних ділянках доріг.

Волинь та Житомирщина

З 16:00 9 січня вантажівки знову можуть курсувати трасою Н-22 на Волині (від км 94 до км 130). Також відновлено проїзд на магістралі М-06 у Житомирській області в напрямку Рівного.

Негода все ще триває. Агентство відновлення наполегливо радить водіям:

  • утриматися від дальніх поїздок без критичної потреби; 
  • суворо дотримуватися дистанції та швидкісного режиму; 
  • враховувати складний рельєф та стан покриття при плануванні часу в дорозі.

Нагадаємо, більшість регіонів потерпають від рясного снігу, хуртовин та ожеледиці. Дорожні служби переведені у режим посиленої роботи. Найбільший удар циклону припав на Житомирську область, де протягом доби рівень снігу сягнув 35 см. Хоча пік негоди вже позаду, розчищення трас триває без зупинок.

Автор:
Тетяна Ковальчук