Ограничения на торговлю, технологии и энергоресурсы: Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ

ес
ЕС продлил экономические санкции против РФ / Depositphotos

22 декабря 2025 года Совет Европейского Союза принял официальное решение о продлении ограничительных мер против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Согласно обновленному регламенту, экономические санкции будут действовать, по меньшей мере, до 31 июля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Сообщается, что эти меры, системно расширяющиеся с 2022 года, будут оставаться в силе до полного прекращения незаконной агрессии РФ.

Ограничение и удар по энергетике

Текущий пакет санкций охватывает критически важные сферы российской экономики. В частности, продолжается запрет на импорт и передачу морской сырой нефти, а также отдельных нефтепродуктов в страны ЕС.

Ограничения касаются финансового сектора, включая отключение ведущих российских банков от системы SWIFT и торговли товарами двойного назначения.

Под давлением остаются промышленность, транспортная отрасль, сектор высоких технологий и рынок предметов роскоши, что существенно ограничивает ресурсные возможности агрессора.

Борьба с дезинформацией

Помимо экономического давления, Европейский Союз подтвердил запрет на вещание и аннулирование лицензий для кремлевских медиаресурсов, которые распространяют дезинформацию.

Важным аспектом решения является усиление инструментов, позволяющих ЕС эффективно выявлять и пресекать попытки обхода установленных ограничений через третьи страны.

Совет ЕС подчеркнул готовность внедрять дополнительные меры в случае необходимости, пока Россия не вернется к выполнению норм международного права и не прекратит применение силы.

Напомним, 18 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры в 41 судно, которое является частью российского "теневого флота" России, что помогает Кремлю обходить механизм ограничения цен на нефть и вывозить украинское зерно. Танкерам запрещен доступ к портам и целый спектр услуг, связанных с морским транспортом.

Автор:
Татьяна Бессараб