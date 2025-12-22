Запланована подія 2

Обмеження на торгівлю, технології та енергоресурси: Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ

єс
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ / Depositphotos

22 грудня 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила офіційне рішення про продовження обмежувальних заходів проти Російської Федерації ще на шість місяців. Згідно з оновленим регламентом, економічні санкції діятимуть щонайменше до 31 липня 2026 року. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Повідомляється, що ці заходи, які системно розширюються з 2022 року, залишатимуться чинними до повного припинення незаконної агресії РФ.

Обмеження та удар по енергетиці

Поточний пакет санкцій охоплює критично важливі сфери російської економіки. Зокрема, продовжує діяти заборона на імпорт та передачу морської сирої нафти, а також окремих нафтопродуктів до країн ЄС.

Обмеження стосуються фінансового сектору, включаючи відключення провідних російських банків від системи SWIFT, та торгівлі товарами подвійного призначення.

Під санкційним тиском залишаються промисловість, транспортна галузь, сектор високих технологій та ринок предметів розкоші, що суттєво обмежує ресурсні можливості агресора.

Боротьба з дезінформацією

Окрім економічного тиску, Європейський Союз підтвердив чинність заборони на мовлення та анулювання ліцензій для кремлівських медіаресурсів, які поширюють дезінформацію.

Важливим аспектом рішення є посилення інструментів, що дозволяють ЄС ефективно виявляти та припиняти спроби обходу встановлених обмежень через треті країни.

Рада ЄС наголосила на готовності впроваджувати додаткові заходи у разі потреби, доки Росія не повернеться до виконання норм міжнародного права та не припинить застосування сили.

Нагадаємо, 18 грудня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи до 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити механізм обмеження цін на нафту та вивозити українське зерно. Танкерам заборонено доступ до портів та цілий спектр послуг, пов'язаних з морським транспортом. 

Автор:
Тетяна Бесараб