Ограничения, предусмотренные меморандумом между банками, коснутся только 1% граждан, — замглавы НБУ

Новые месячные лимиты карточных переводов, предусмотренные меморандумом об усилении финансового мониторинга , которой подписал ряд крупных украинских банков накануне, будут касаться лишь небольшого количества клиентов банков, которые не будут иметь документально подтвержденный доход или состояние и не затронут большинство граждан. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

"Лимиты на переводы, которые прописаны в меморандуме, касаются только клиентов, которые не будут иметь документально подтвержденный доход и состояние. При этом, если говорить об исторических клиентах, то по оценкам банков в этот сегмент попадает примерно до 1% от общего количества банковских клиентов", — сказал Олейник.

Он отметил, что большинство клиентов банков, долгое время имеющих легальный доход, платят налоги, осуществляют свои текущие платежи никоим образом не испытают влияния от указанных ограничений. При этом условия меморандума никак не будут касаться идентифицированных банками волонтеров.

Банкир также отметил, что НБУ не будет усиливать ограничения переводов "с карты на карту", которые были введены регулятором с 1 октября этого года сроком на 6 месяцев. А лимиты в 150 тыс. грн, которые будут действовать с 1 февраля 2025 года (100 тыс. грн с 1 июня 2025 года) — это лимиты, предусмотренные меморандумом между подписавшими его банками.

"Введенные ограничения устанавливаются в меморандуме, заключенном именно банковскими учреждениями. При этом, ограничения введенные НБУ остались неизменными: лимиты на сумму 150 000 грн в месяц для исходных переводов с использованием электронных платежных средств", — подчеркнул Олийнык.

Он добавил, что закон о платежных услугах предусматривает постоянный мониторинг всех платежных операций с целью выявления ненадлежащих плательщиков или получателей независимо от того, как осуществляется операция. Никаких новых требований в этой части НБУ не внедрял.

Украинские банки введут новые лимиты на карточные переводы

ПриватБанк, Ощадбанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) 10 декабря заключили Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который внедряет унифицированные рыночные практики и клиентов и мониторинга их финансовых операций.

Лимиты на переводы, прописанные в Меморандуме, касаются только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов и доходов. Документ предусматривает месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов/состояний, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г. Для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля 2025, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

Это касается не только исходных переводов между картами (P2P-операций), лимиты на которые Нацбанк уже установил на уровне 150 тыс. рублей. грн в месяц в одном банке, но и всех платежных операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе переводов на iBAN. Документ ограничивает открытие счетов для клиентов без подтвержденных доходов тремя счетами в одной валюте и предусматривает усиленный контроль над платежами ночью.

В случае значительных накоплений или дополнительно подтвержденных доходов лимиты будут устанавливаться индивидуально, с учетом уровня их доходов планируется собирать автоматически с имеющихся ресурсов. Кроме того, клиент может обратиться с запросом в финансовое учреждение для повышения установленного лимита (с обязательным). предоставлением документального подтверждения доходов/состояний).

Документ предусматривает возможность обмена информацией между участниками Меморандума о высокорисковых клиентах и их деятельности, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами НБУ.

Меморандум также вводит углубленное изучение бизнес-деятельности новых физических лиц-предпринимателей (до 6 месяцев с момента основания с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения).