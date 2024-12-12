Обмеження, що передбачені меморандумом між банками торкнуться лише 1% громадян, — заступник голови НБУ

Нові місячні ліміти карткових переказів, що передбачені меморандумом про посилення фінансового моніторингу , якій підписала низка великих українських банків напередодні, стосуватимуться лише невеликої кількості клієнтів банків, які не матимуть документально підтвердженого доходу чи статків та не зачеплять більшість громадян. Про це в коментарі Delo.ua повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Олійник.

"Ліміти на перекази, які прописані в меморандумі, стосуються лише клієнтів, які не матимуть документально підтвердженого доходу та статків. При цьому, якщо говорити про викоризикових клієнтів, то за оцінками банків в цей сегмент потрапляє приблизно до 1% від загальної кількості банківських клієнтів", — сказав Олійник.

Він зауважив, що більшість клієнтів банків, які тривалий час мають легальний дохід, сплачують податки, здійснюють свої поточні платежі жодним чином не відчують впливу від зазначених обмежень. При цьому умови меморандуму жодним чином не стосуватимуться ідентифікованих банками волонтерів.

Банкір також зазначив, що НБУ не буде посилювати обмеження переказів "з картки на картку", які були введені регулятором з 1 жовтня цього року строком на 6 місяців. А ліміти в 150 тис. грн, які діятимуть з 1 лютого 2025 року (100 тис. грн з 1 червня 2025 року) — це ліміти які передбачені меморандумом між банками, які його підписали.

"Запроваджені обмеження встановлюються у меморандумі, який укладений саме банківськими установами. При цьому, обмеження запроваджені НБУ залишились незмінними: ліміти на суму 150 000 грн на місяць для вихідних переказів з використанням електронних платіжних засобів", — підкреслив Олійник.

Він додав, що закон про платіжні послуги передбачає постійний моніторинг усіх платіжних операцій з метою виявлення неналежних платників чи отримувачів незалежно від того, як здійснюється операція. Жодних нових вимог у цій частині НБУ не впроваджував.

Українські банки запровадять нові ліміти на карткові перекази

ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) 10 грудня уклали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який впроваджує уніфіковані ринкові практики та підходи до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій.

Ліміти на перекази, які прописані в Меморандумі, стосуються лише клієнтів, які не матимуть документально підтверджених доходів та статків. Документ передбачає місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів/статків, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого 2025 року, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише вихідних переказів між картками (P2P-операцій), ліміти на які Нацбанк вже встановив на рівні 150 тис. грн за місяць в одному банку, а й усіх платіжних операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN. Документ обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома рахунками в одній валюті та передбачає посилений контроль за платежами вночі.

У разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально, з урахуванням рівня їхніх доходів. Інформацію про доходи планується збирати автоматично з наявних ресурсів. Крім того, клієнт може звернутися із запитом до фінансової установи для підвищення встановлено ліміту (з обов’язковим наданням документального підтвердження доходів/статків).

Документ передбачає можливість обміну інформацією між учасниками Меморандуму про високоризикових клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Меморандум також запроваджує поглиблене вивчення бізнес-діяльності нових фізичних осіб-підприємців (до 6 місяців із заснування, із сумою річного доходу згідно з 1 групою оподаткування).