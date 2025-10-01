Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц

Ко Дню защитников и защитниц Украины более 68 тысяч киевлян, включая защитников, ветеранов и их семей, получат одноразовую адресную помощь. Общая сумма выплат составляет 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Финансовая помощь защитникам и их семьям

Более 68 тысяч киевлян получат выплаты в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины".

Финансовую помощь окажут:

военнослужащим и ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны;

участникам Революции Достоинства, которые получили ранения;

членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников и защитниц;

семьям героев Украины;

защитникам и защитницам столицы.

Средства автоматически получат киевляне, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения столицы или в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживают в городе.

Размер пособия зависит от категории получателей и составляет от 1 200 до 2 500 гривен .

"Город системно поддерживает наших Защитников и Защитниц и их семьи. Мы уже внедрили удобные цифровые сервисы, чтобы киевляне могли быстро получить необходимую информацию обо всех видах помощи. Киев всегда будет поддерживать своих героев", – подчеркнула замглавы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.