Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц
Ко Дню защитников и защитниц Украины более 68 тысяч киевлян, включая защитников, ветеранов и их семей, получат одноразовую адресную помощь. Общая сумма выплат составляет 90 миллионов гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Финансовая помощь защитникам и их семьям
Более 68 тысяч киевлян получат выплаты в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины".
Финансовую помощь окажут:
- военнослужащим и ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны;
- участникам Революции Достоинства, которые получили ранения;
- членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников и защитниц;
- семьям героев Украины;
- защитникам и защитницам столицы.
Средства автоматически получат киевляне, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения столицы или в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживают в городе.
Размер пособия зависит от категории получателей и составляет от 1 200 до 2 500 гривен .
"Город системно поддерживает наших Защитников и Защитниц и их семьи. Мы уже внедрили удобные цифровые сервисы, чтобы киевляне могли быстро получить необходимую информацию обо всех видах помощи. Киев всегда будет поддерживать своих героев", – подчеркнула замглавы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.