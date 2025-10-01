Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц

гривны
Киев выплатит 90 млн грн единовременного пособия / Freepik

Ко Дню защитников и защитниц Украины более 68 тысяч киевлян, включая защитников, ветеранов и их семей, получат одноразовую адресную помощь. Общая сумма выплат составляет 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Финансовая помощь защитникам и их семьям

Более 68 тысяч киевлян получат выплаты в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины".

Финансовую помощь окажут:

  • военнослужащим и ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны;
  • участникам Революции Достоинства, которые получили ранения;
  • членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников и защитниц;
  • семьям героев Украины;
  • защитникам и защитницам столицы.

Средства автоматически получат киевляне, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения столицы или в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживают в городе.

Размер пособия зависит от категории получателей и составляет от 1 200 до 2 500 гривен .

"Город системно поддерживает наших Защитников и Защитниц и их семьи. Мы уже внедрили удобные цифровые сервисы, чтобы киевляне могли быстро получить необходимую информацию обо всех видах помощи. Киев всегда будет поддерживать своих героев", – подчеркнула замглавы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.

Автор:
Ольга Опенько