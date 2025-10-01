- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць
До Дня захисників і захисниць України понад 68 тисяч киян, включно із захисниками, ветеранами та їхніми родинами, отримають одноразову адресну допомогу. Загальна сума виплат становить 90 мільйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Фінансова допомога захисникам та їхнім родинам
Понад 68 тисяч киян отримають виплати в рамках міської цільової програми "Підтримка киян – захисників та захисниць України".
Фінансову допомогу нададуть:
- військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень;
- членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників і захисниць;
- родинам героїв України;
- захисникам та захисницям столиці.
Кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживають у місті.
Розмір допомоги залежить від категорії одержувачів і становить від 1 200 до 2 500 гривень.
"Місто системно підтримує наших Захисників і Захисниць та їхні родини. Ми вже впровадили зручні цифрові сервіси, щоб кияни могли швидко отримати необхідну інформацію про всі види допомоги. Київ завжди підтримуватиме своїх героїв", – підкреслила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Нагадаємо, з 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.