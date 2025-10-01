Запланована подія 2

Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць

гривні
Київ виплатить 90 млн грн одноразової допомоги / Freepik

До Дня захисників і захисниць України понад 68 тисяч киян, включно із захисниками, ветеранами та їхніми родинами, отримають одноразову адресну допомогу. Загальна сума виплат становить 90 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Фінансова допомога захисникам та їхнім родинам

Понад 68 тисяч киян отримають виплати в рамках міської цільової програми "Підтримка киян – захисників та захисниць України".

Фінансову допомогу нададуть:

  • військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
  • учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень;
  • членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників і захисниць;
  • родинам героїв України;
  • захисникам та захисницям столиці.

Кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживають у місті.

Розмір допомоги залежить від категорії одержувачів і становить від 1 200 до 2 500 гривень

"Місто системно підтримує наших Захисників і Захисниць та їхні родини. Ми вже впровадили зручні цифрові сервіси, щоб кияни могли швидко отримати необхідну інформацію про всі види допомоги. Київ завжди підтримуватиме своїх героїв", – підкреслила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Нагадаємо, з 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.

Автор:
Ольга Опенько