ООН: Украина сталкивается с "беспрецедентным жилищным кризисом", повреждено почти 240 тысяч квартир и домов

В результате полномасштабной войны в Украине было разрушено или повреждено более 236 000 зданий. В общей сложности, более 2,5 миллиона жилых единиц — это около 10 процентов всего жилищного фонда — получили определенные повреждения или недоступны из-за продолжающегося конфликта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ООН.

Согласно отчету, опубликованному Международной организацией по миграции (МОМ), дефицит муниципального жилья, недостаточно урегулированный рынок аренды и масштабное перемещение населения создали критическое давление на доступность жилья в стране.

По оценкам ООН, около 10,6 миллионов украинцев, что составляет почти четверть довоенного населения, были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них уехали за пределы страны.

Для тех 3,7 миллиона человек, которые остались внутри перемещенными лицами (ВПЛ), две трети испытывают значительные трудности с оплатой нового жилья. Зависимость от рынка аренды исчерпала семейные сбережения многих.

Отчет МОМ подчеркивает, что "финансовая обуза аренды продолжает тяжелым бременем ложиться на перемещенные домохозяйства", поскольку они часто вынуждены тратить 50 процентов или более своего ежемесячного дохода на оплату жилья.

Поскольку война в Украине идет, решение жилищных потребностей перемещенных граждан остается критически важным приоритетом для государства и международных организаций.

"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", — заявил Роберт Тернер, Глава представительства МОМ в Украине.

Гуманитарные партнеры и партнеры по развитию продолжают оказывать перемещенным лицам финансовую и правовую помощь, а также инициативы обеспечения средств к существованию. Эти усилия дополняют работу местных властей по расширению или восстановлению муниципального жилищного фонда.

Напомним, 14 ноября правительство приняло решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.