ООН: Україна стикається з "безпрецедентною житловою кризою", пошкоджено майже 240 тисяч квартир та будинків

Внаслідок повномасштабної війни в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Загалом, понад 2,5 мільйона житлових одиниць — це близько 10 відсотків усього житлового фонду — зазнали певних пошкоджень або є недоступними через триваючий конфлікт.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ООН.

Згідно зі звітом, опублікованим Міжнародною організацією з міграції (МОМ), дефіцит муніципального житла, недостатньо врегульований ринок оренди та масштабне переміщення населення створили критичний тиск на доступність житла в країні.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців, що становить майже чверть довоєнного населення, були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за межі країни.

Для тих 3,7 мільйона людей, які залишилися внутрішньо переміщеними особами (ВПО), дві третини мають значні труднощі з оплатою нового житла. Залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження багатьох.

Звіт МОМ підкреслює, що "фінансовий тягар оренди продовжує важким тягарем лягати на переміщені домогосподарства", оскільки вони часто змушені витрачати 50 відсотків або більше свого щомісячного доходу на оплату житла.

Оскільки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених громадян залишається критично важливим пріоритетом для держави та міжнародних організацій.

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", — заявив Роберт Тернер, Голова представництва МОМ в Україні.

Гуманітарні партнери та партнери з розвитку продовжують надавати переміщеним особам фінансову та правову допомогу, а також ініціативи щодо забезпечення засобів до існування. Ці зусилля доповнюють роботу місцевої влади з розширення або відновлення муніципального житлового фонду.

Нагадаємо,14 листопада уряд ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту.