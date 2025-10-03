Запланована подія 2

OpenAI просит суд отклонить иск Маска по поводу коммерческой тайны

illustrative, editorial, openai, logo, smartphone
Судебный спор Маска и OpenAI / Depositphotos

OpenAI попросила суд отклонить иск Илона Маска и xAI о якобы краже коммерческих тайн, назвав обвинения ошибочными и необоснованными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

OpenAI отрицает обвинение xAI в воровстве

В четверг OpenAI обратилась в федеральный суд с просьбой отклонить иск стартапа Илона Маска xAI, утверждавшего, что компания переманивала сотрудников для кражи коммерческих тайн. OpenAI назвала эти обвинения ошибочными и необоснованными, охарактеризовав дело как часть "постоянного преследования" со стороны Маска.

В заявлении OpenAI отметила, что талантливые сотрудники xAI массово увольняются и некоторые переходят в OpenAI, чтобы поддержать ее миссию. Компания подчеркнула, что работники имеют право выбирать место работы, а OpenAI – право их нанимать.

Иск xAI был подан на прошлой неделе в федеральный суд в Сан-Франциско. В нем говорилось о якобы "очень тревожной схеме" привлечения бывших сотрудников для доступа к коммерческим секретам, связанным с чат-ботом Grok, который, по мнению xAI, более продвинут, чем ChatGPT от OpenAI.

Этот иск является частью более широкого юридического спора между Маском и OpenAI на фоне конкуренции за таланты и долю рынка в сфере искусственного интеллекта. Отдельно xAI подала иск против Apple за якобы заговор с OpenAI для подавления конкурентов, который Apple и OpenAI уже попросили закрыть.

Кроме того, Маск подал в суд на OpenAI из-за ее превращения в коммерческую компанию, а OpenAI подала встречный иск за притязания. В четверг OpenAI заявила, что иск xAI по поводу коммерческой тайны является попыткой запугать компанию и отвлечь внимание от неудач Маска в собственных проектах искусственного интеллекта.

"Правда заключается в том, что xAI отдает таланты другим конкурентам, включая OpenAI", - подчеркнула компания.

Напомним, компания OpenAI устранила недостаток безопасности ChatGPT в инструменте Deep Research, который мог позволить злоумышленникам получать доступ к данным пользователей Gmail.

Автор:
Ольга Опенько