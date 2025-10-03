OpenAI просить суд відхилити позов Маска щодо комерційної таємниці

OpenAI попросила суд відхилити позов Ілона Маска та xAI про нібито крадіжку комерційних таємниць, назвавши звинувачення хибними та необґрунтованими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

OpenAI заперечує звинувачення xAI у крадіжці

У четвер OpenAI звернулася до федерального суду з проханням відхилити позов стартапу Ілона Маска xAI, який стверджував, що компанія переманювала співробітників для крадіжки комерційних таємниць. OpenAI назвала ці звинувачення хибними та необгрунтованими, охарактеризувавши справу як частину "постійного переслідування" з боку Маска.

У заяві OpenAI зазначила, що талановиті співробітники xAI масово звільняються та деякі переходять до OpenAI, щоб підтримати її місію. Компанія підкреслила, що працівники мають право обирати місце роботи, а OpenAI — право їх наймати.

Позов xAI був поданий минулого тижня до федерального суду в Сан-Франциско. У ньому йшлося про нібито "дуже тривожну схему" залучення колишніх співробітників для доступу до комерційних секретів, пов’язаних із чат-ботом Grok, який, на думку xAI, більш просунутий, ніж ChatGPT від OpenAI.

Цей позов є частиною ширшої юридичної суперечки між Маском та OpenAI на тлі конкуренції за таланти та частку ринку у сфері штучного інтелекту. Окремо xAI подала позов проти Apple за нібито змову з OpenAI для придушення конкурентів, який Apple та OpenAI вже попросили закрити.

Крім того, Маск подав до суду на OpenAI через її перетворення на комерційну компанію, а OpenAI подала зустрічний позов за домагання. У четвер OpenAI заявила, що позов xAI щодо комерційної таємниці є спробою залякати компанію та відвернути увагу від невдач Маска у власних проєктах штучного інтелекту.

"Правда полягає в тому, що xAI віддає таланти іншим конкурентам, включно з OpenAI", — підкреслила компанія.

