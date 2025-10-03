Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

OpenAI просить суд відхилити позов Маска щодо комерційної таємниці

illustrative, editorial, openai, logo, smartphone
Судовий спір Маска та OpenAI / Depositphotos

OpenAI попросила суд відхилити позов Ілона Маска та xAI про нібито крадіжку комерційних таємниць, назвавши звинувачення хибними та необґрунтованими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

OpenAI заперечує звинувачення xAI у крадіжці

У четвер OpenAI звернулася до федерального суду з проханням відхилити позов стартапу Ілона Маска xAI, який стверджував, що компанія переманювала співробітників для крадіжки комерційних таємниць. OpenAI назвала ці звинувачення хибними та необгрунтованими, охарактеризувавши справу як частину "постійного переслідування" з боку Маска.

У заяві OpenAI зазначила, що талановиті співробітники xAI масово звільняються та деякі переходять до OpenAI, щоб підтримати її місію. Компанія підкреслила, що працівники мають право обирати місце роботи, а OpenAI — право їх наймати.

Позов xAI був поданий минулого тижня до федерального суду в Сан-Франциско. У ньому йшлося про нібито "дуже тривожну схему" залучення колишніх співробітників для доступу до комерційних секретів, пов’язаних із чат-ботом Grok, який, на думку xAI, більш просунутий, ніж ChatGPT від OpenAI.

Цей позов є частиною ширшої юридичної суперечки між Маском та OpenAI на тлі конкуренції за таланти та частку ринку у сфері штучного інтелекту. Окремо xAI подала позов проти Apple за нібито змову з OpenAI для придушення конкурентів, який Apple та OpenAI вже попросили закрити.

Крім того, Маск подав до суду на OpenAI через її перетворення на комерційну компанію, а OpenAI подала зустрічний позов за домагання. У четвер OpenAI заявила, що позов xAI щодо комерційної таємниці є спробою залякати компанію та відвернути увагу від невдач Маска у власних проєктах штучного інтелекту.

"Правда полягає в тому, що xAI віддає таланти іншим конкурентам, включно з OpenAI", — підкреслила компанія.

Нагадаємо, компанія OpenAI усунула недолік безпеки ChatGPT в інструменті Deep Research, який міг дозволити зловмисникам отримувати доступ до даних користувачів Gmail. 

Автор:
Ольга Опенько