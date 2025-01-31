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OpenAI ведет переговоры о привлечении до $40 млрд, что повысит оценку компании до $340 млрд

OpenAI
OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией на рынке генеративного искусственного интеллекта. Фото: Exeed ECX

OpenAI, разработчик ChatGPT, ведет переговоры о привлечении нового финансирования в размере 40 миллиардов долларов США. Это позволит повысить оценку компании до 340 млрд долларов.

Об этом пишет CNBC.

По словам проинформированных собеседников, для нового раунда японский сотовый оператор SoftBank станет ведущим инвестором, который предоставит финансирование от 15 до 25 миллиардов долларов США.

В последний раз частные инвесторы оценивали OpenAI в 157 миллиардов долларов. В конце 2022 г. компания запустила свой чат-бот ChatGPT и положила начало буму искусственного интеллекта.

Также сообщается, что OpenAI завершила свой последний раунд по привлечению финансирования на сумму 6,6 миллиарда долларов в октябре, готовясь к агрессивной конкуренции с Х Илона Маска, а также Microsoft, Google и Amazon.

OpenAI: искусственный интеллект, изменяющий мир

OpenAI – ведущая исследовательская лаборатория, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Основанная в 2015 году компания объединила лучшие мировые таланты в области искусственного интеллекта, вызвав инвестиционный ажиотаж с дебютом в 2022 году своего чат-бота ChatGPT. Продукты компании, способные генерировать реалистичные изображения и текст всего из нескольких подсказочных слов, привлекли внимание как потребителей, так и инвесторов.

Ранее Delo.ua писало, что OpenAI представила Operator – искусственный интеллект, способный выполнять цифровые задания в интернете вместо пользователей. Operator базируется на новаторской модели CUA (Computer-Using Agent), сочетающей передовые технологии мультимодального распознавания GPT-4o с новейшими подходами к обучению с подкреплением интеллекта с целью создания безопасного и полезного искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Бессараб