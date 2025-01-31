OpenAI веде перемовини про залучення до $40 млрд, що підвищить оцінку компанії до $340 млрд

OpenAI, розробник ChatGPT, веде переговори про залучення нового фінансування в розмірі 40 мільярдів доларів США. Це дозволить підвищити оцінку компанії до 340 мільярдів доларів.

Про це пише CNBC.

За словами проінформованих співрозмовників, для нового раунду японський сотовый оператор SoftBank буде провідним інвестором, який надасть фінансування від 15 до 25 мільярдів доларів США.

Востаннє приватні інвестори оцінювали OpenAI у 157 мільярдів доларів. Наприкінці 2022 року компанія запустила свій чат-бот ChatGPT і поклала початок буму штучного інтелекту.

Також повідомляється, що OpenAI завершила свій останній раунд з залучення фінансування на суму 6,6 мільярда доларів у жовтні, готуючись до агресивної конкуренції з Х Ілона Маска, а також Microsoft, Google та Amazon.

OpenAI: штучний інтелект, що змінює світ

OpenAI – це провідна дослідницька лабораторія, яка займається розробкою штучного інтелекту. Заснована у 2015 році, компанія об'єднала найкращі світові таланти в галузі штучного інтелекту, викликавши інвестиційний ажіотаж з дебютом у 2022 році свого чат-бота ChatGPT. Продукти компанії, здатні генерувати реалістичні зображення і текст всього з декількох слів підказок, привернули увагу як споживачів, так і інвесторів.

Раніше Delo.ua писало, що OpenAI представила Operator — штучний інтелект, здатний виконувати цифрові завдання в інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням інтелекту з метою створення безпечного та корисного штучного інтелекту.