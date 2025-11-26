Оптовые цены автогаз выросли из-за ограниченных объемов импорта: топливные компании не ожидают снижения

Несмотря на активное поступление сжиженного газа (автогаза) за последние три недели, рынок не испытывает избыточных объемов, что привело к росту оптовой стоимости. С 17 по 25 ноября средняя оптовая цена выросла на 670 грн/т, достигнув 55600 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Средневзвешенная цена на ресурс "Укрнафты" 25 ноября на Украинской энергетической бирже увеличилась по сравнению с уровнем минувшей недели на 539 грн/т до 56 120 грн/т.

Причины дефицита

Как отмечают аналитики, особенно остро дефицит ощущался в западных регионах страны, где ограниченные объемы поставок из Литвы и Польши с трудом покрывали спрос. Цены на ресурс по этому направлению достигали 59 510 грн/т. Ситуацию на этой неделе должен временно улучшить поступивший из Латвии пропан.

Кроме того, объемы поставок из Литвы были минимальны и не возобновятся раньше второй декады декабря из-за сложностей с выходом из ремонта и аварии на НПЗ ORLEN в Плоцке.

Из Польши отгрузки снизились на 34% (до 1,4 тыс. т) в неделю, поскольку украинские компании "ожидали удешевления" из-за высокой цены, установленной польскими поставщиками на фоне внутреннего спроса. Закупки сейчас возобновляются из-за отсутствия альтернатив.

"Польшу не покупали из-за завышенной цены - компании ждали удешевления. Но сейчас закупки возобновляются, поскольку альтернатив практически нет", - рассказал один из трейдеров.

Также на цены автогаза повлияли логистические трудности. Наблюдались существенные задержки доставки авто- и железнодорожных партий. Импортеры сообщают о "длительных простоях" из-за нехватки локомотивов и проблем с напряжением, чего "давно не сталкивались".

Перспективы рынка

Опрошенные представители топливных компаний не ожидают понижения цены. На стоимость влияют не только перебои со снабжением, но и нестабильный валютный курс (доллар достигал 42,50 грн, евро – почти 49 грн), поскольку трейдеры закладывают валютные риски в цену. Дополнительную неопределенность добавляют декабрьские котировки Sonatrach, а инцидент с судном Orinda повлек за собой повышение фрахтовых тарифов.

Ранее сообщалось, что в течение недели стоимость дизельного горючего на украинских АЗС продолжила расти. В центре внимания оказался сжиженный газ, который "проснулся после несколькомесячного анабиоза" и начал дорожать.