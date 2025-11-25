Топливный рынок Украины: цены на дизельное топливо и сжиженный газ продолжают расти

В течение недели стоимость дизельного горючего на украинских АЗС продолжила расти. В центре внимания оказался сжиженный газ, который "проснулся после нескольких месяцев анабиоза" и начал дорожать. Изменения произошли на фоне резкого разворота европейских котировок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Как отмечают аналитики, "это, похоже, упраздняет предварительные прогнозы относительно темпов дальнейшего роста на АЗС и в целом роста как такового " .

Изменения на внешнем рынке

На внешнем рынке после стремительного роста почти на $105/т (в течение октября-ноября), 18 ноября котировки выросли еще на $37/т. Однако уже через три дня цена пошла в крутое пике, потеряв $60/т, или почти 2,56 грн/л.

Оптовый рынок оперативно подхватил новый тренд, вернувшись к показателю 52,66 грн/л (-0,66 грн/л в неделю).

В то же время розничный рынок продолжал двигаться по инерции в противоход, прибавив за неделю всего 0,35 грн/л (средняя цена 58,46 грн/л). Это оставило маржу для дальнейшей корректировки в размере 3,25 грн/л от среднего показателя за 10 месяцев года. По состоянию на 24 ноября спрэд между группой и розницей на дизеле составил 5,80 грн/л.

Рост цен на украинских АЗС

Новый тренд уже успел подхватить вернувшийся к показателям прошлой недели оптовый рынок дизеля — 52,66 грн/л (-0,66 грн/л с конца недели).

Наибольший рост на стелах показала сеть "Оласа" (+3 грн/л), долгое время держащая цены без изменений. Сети "Параллель" и UPG (выросшая до 495 АЗК) прибавили 1–2 грн/л. "БРСМ-Нефть" и "Авантаж 7" повысили цены на 0,50–1 грн/л. В Николаевской области "БРСМ" зафиксировала самую низкую цену по стране - 51,99 грн/л.

А налитики считают, что из-за обвала внешних цен, удорожания дизельного горючего, очевидно, прекратится, а в случае сохранения котировок на текущем уровне появится потенциал снижения розничных цен.

Цены на сжиженный газ

На фоне задержек поставок, снижения предложений на мероприятии и колебания курса сжиженный газ начал постепенно дорожать. За неделю цена на группу выросла на 660 грн/т, достигнув среднего показателя 55 590 грн/т (30,02 грн/т).

Стремительное подорожание группы привело к падению спрэда между ним и розницей до одного из самых маленьких показателей в этом году — 4,84 грн/л. Операторы, не желая ожидать большего падения маржинальности, начали менять цены.

За неделю (17–24 ноября) розничная стоимость LPG выросла на 61 коп./л до среднего показателя 34,99 грн/л. Премиальные сети ОККО и WOG после паузы с начала июня прибавили 1 грн/л (36,99 грн/л), за ними последовал SOCAR. "Авантаж 7" (32,95 грн/л) и "БРСМ-Нефть" также повысили цены.

Единственным исключением стала сеть Shell, которая наоборот снизила ценники на 0,7–2,5 грн/л. Наименьшая стоимость по стране хранится в сети ZOG – 31,50 грн/л.

Удорожание закупочных цен и в дальнейшем будет постепенно подталкивать цены на горючее вверх, но пока это будет касаться преимущественно сетей нижнего и среднего ценовых диапазонов. Соотношение стоимости сжиженного газа и бензина составляет около 60%.

Напомним, Министерство энергетики Украины разрабатывает механизмы предотвращения дефицита горючего и диверсификации шагов в снабжении, формировании резервов в условиях войны.