Паливний ринок України: ціни на дизельне пальне та скраплений газ продовжують зростати

Протягом тижня вартість дизельного пального на українських АЗС продовжила зростати. У центрі уваги опинився скраплений газ, який "прокинувся після кількамісячного анабіозу" і почав дорожчати. Зміни відбулися на тлі різкого розвороту європейських котирувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Як зазначають аналітики, "це, схоже, скасовує попередні прогнози щодо темпів подальшого зростання на АЗС і загалом зростання як такого".

Зміни на зовнішньому ринку

На зовнішньому ринку після стрімкого зростання на майже $105/т (протягом жовтня-листопада), 18 листопада котирування зросло ще на $37/т. Проте вже за три дні ціна пішла у круте піке, втративши $60/т, або майже 2,56 грн/л.

Гуртовий ринок оперативно підхопив новий тренд, повернувшись до показника 52,66 грн/л (-0,66 грн/л за тиждень).

Водночас роздрібний ринок продовжував рухатись за інерцією у протихід, додавши за тиждень лише 0,35 грн/л (середня ціна 58,46 грн/л). Це залишило маржу для подальшого коригування у розмірі 3,25 грн/л від середнього показника за 10 місяців року. Станом на 24 листопада спред між гуртом і роздробом на дизелі становив 5,80 грн/л.

Зростання цін на українських АЗС

Новий тренд уже встиг підхопити гуртовий ринок дизелю, який повернувся до показників минулого тижня — 52,66 грн/л (-0,66 грн/л з кінця тижня).

Найбільше зростання на стелах показала мережа "Оласу" (+3 грн/л), яка тривалий час тримала ціни без змін. Мережі "Паралель" та UPG (яка зросла до 495 АЗК) додали 1–2 грн/л. "БРСМ-Нафта" та "Авантаж 7" підвищили ціни на 0,50–1 грн/л. На Миколаївщині "БРСМ" зафіксувала найнижчу ціну по країні – 51,99 грн/л.

Аналітики вважають, що через обвал зовнішніх цін, здорожчання дизельного пального, вочевидь, припиниться, а у разі збереження котирувань на поточному рівні з'явиться потенціал для зниження роздрібних цін.

Ціни на скраплений газ

На тлі затримок постачань, зниження пропозицій на заході та коливання курсу, скраплений газ почав поступово дорожчати. За тиждень ціна на гурт зросла на 660 грн/т, досягнувши середнього показника 55 590 грн/т (30,02 грн/т).

Стрімке здорожчання гурту призвело до падіння спреду між ним і роздробом до одного з найменших показників цього року — 4,84 грн/л. Оператори, не бажаючи чекати більшого падіння маржинальності, почали змінювати ціни.

За тиждень (17–24 листопада) роздрібна вартість LPG зросла на 61 коп./л, до середнього показника 34,99 грн/л. Преміальні мережі ОККО та WOG після паузи з початку червня додали 1 грн/л (36,99 грн/л), за ними пішов SOCAR. "Авантаж 7" (32,95 грн/л) та "БРСМ-Нафта" також підвищили ціни.

Єдиним винятком стала мережа Shell, яка, навпаки, знизила цінники на 0,7–2,5 грн/л. Найменша вартість по країні зберігається у мережі ZOG – 31,50 грн/л.

Здорожчання закупівельних цін і надалі потроху підштовхуватиме ціни на пальне вгору, але поки це стосуватиметься переважно мереж нижнього і середнього цінових діапазонів. Співвідношення вартості скрапленого газу і бензину становить майже 60%.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розробляє механізми запобігання дефіциту пального та диверсифікації кроків в постачанні, формуванні резервів в умовах війни.