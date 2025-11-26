Гуртові ціни автогаз зросли через обмежені обсяги імпорту: паливні компанії не очікують зниження

Попри активне надходження скрапленого газу (автогазу) протягом останніх трьох тижнів, ринок не відчуває надлишкових обсягів, що призвело до зростання гуртової вартості. З 17 по 25 листопада середня гуртова ціна зросла на 670 грн/т, досягнувши 55 600 грн/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Середньозважена ціна на ресурс "Укрнафти" 25 листопада на Українській енергетичній біржі збільшилася порівняно з рівнем минулого тижня на 539 грн/т, до 56 120 грн/т.

Причини дефіциту

Як зазначають аналітики, особливо гостро дефіцит відчувався в західних регіонах країни, де обмежені обсяги постачання з Литви та Польщі насилу покривали попит. Ціни на ресурс із цього напрямку сягали 59 510 грн/т. Ситуацію цього тижня має тимчасово покращити пропан, що надійде з Латвії.

Крім того, обсяги постачання з Литви були мінімальні та не поновляться раніше другої декади грудня через складнощі з виходом з ремонту та аварію на НПЗ ORLEN у Плоцьку.

З Польщі відвантаження знизилися на 34% (до 1,4 тис. т) за тиждень, оскільки українські компанії "чекали здешевшання" через високу ціну, встановлену польськими постачальниками на тлі внутрішнього попиту. Закупівлі зараз відновлюються через відсутність альтернатив.

"Польщу не купували через завищену ціну — компанії чекали здешевшання. Та зараз закупівлі відновлюються, оскільки альтернатив практично немає", — розповів один із трейдерів.

Також на ціни автогазу вплинули логістичні труднощі. Спостерігалися суттєві затримки доставлення авто- та залізничних партій. Імпортери повідомляють про "тривалі простої" через нестачу локомотивів і проблеми з напругою, чого "давно не стикалися".

Перспективи ринку

Опитані представники паливних компаній не очікують зниження ціни. На вартість впливають не лише перебої з постачанням, а й нестабільний валютний курс (долар досягав 42,50 грн, євро – майже 49 грн), оскільки трейдери закладають валютні ризики в ціну. Додаткової невизначеності додають грудневі котирування Sonatrach, а інцидент із судном Orinda спричинив підвищення фрахтових тарифів.

Раніше повідомлялося, що протягом тижня вартість дизельного пального на українських АЗС продовжила зростати. У центрі уваги опинився скраплений газ, який "прокинувся після кількамісячного анабіозу" і почав дорожчати.