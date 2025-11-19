Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Oracle потеряла $315 млрд рыночной капитализации после пикового роста на фоне соглашения с OpenAI

Oracle
Стоимость Oracle упала ниже уровня, который был на момент подписания соглашения с OpenAI / Pexels

После объявления 10 сентября о масштабном соглашении с OpenAI на $300 млрд, рыночная капитализация Oracle демонстрировала существенный рост, но позже – существенные потери, хотя за этот период индексы Nasdaq Composite, Microsoft и Dow Jones US Software почти не изменились.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

На графике, который опубликовало издание, видно, что на время сделки рыночная капитализация превышала $600 млрд. После этого произошел значительный скачок, и стоимость акций достигла более $900 млрд, а дальше началось продолжающееся падение. Поэтому от пиковой отметки рыночная капитализация рухнула на $315 млрд, однако от объема капитализации на момент сделки на $60 млрд.

Фото 2 — Oracle потеряла $315 млрд рыночной капитализации после пикового роста на фоне соглашения с OpenAI
Рыночная капитализация Oracle. Источник: Bloomberg

Фактически компания потеряла сумму, соизмеримую со стоимостью General Motors или двух Kraft Heinz.

Почему инвесторы нервничают

Опасения рынка связаны с тем, что Oracle делает ставку на долговое финансирование дата-центров под нужды OpenAI. Как показывают цифры, компания фактически превратилась в биржевой прокси OpenAI в США, что создает высокий риск концентрации клиентов.

Ставка на AGI – и ставка всем капексом (капитальными расходами)

Теория такова: OpenAI спешит первой подойти к AGI (общий искусственный интеллект), а Oracle – единственный гиперскейлер (термин используется для обозначения крупнейших в мире компаний, предоставляющих облачные вычислительные услуги и обладающих чрезвычайно мощной и масштабной инфраструктурой ), способен масштабировать вычислительные мощности. Oracle обещает самые низкие первоначальные расходы и самый быстрый путь к монетизации – отчасти потому, что выступает арендатором дата-центров, а не владельцем.

Однако это может быть не преимущество, а слабое место: Oracle не имеет такого запаса операционной прибыли, как Microsoft или Amazon, и вынуждена ставить все на одного клиента.

Агрессивная инвестиционная стратегия

Недавно в Лас-Вегасе Oracle заявила, что хочет выйти на $166 млрд выручки от облака до 2030 года.

План таков:

  • $35 млрд капекса в завершающемся в мае финансовом году;
  • до $80 млрд ежегодно с 2029 года;
  • с 2027 года большинство доходов от OpenAI.
Фото 3 — Oracle потеряла $315 млрд рыночной капитализации после пикового роста на фоне соглашения с OpenAI
Консенсус-прогнозы по капитальным затратам и доходам центров обработки данных Oracle. Источник: Bloomberg

Но есть проблема: чистый долг Oracle уже превышает EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в 2,5 раза – вдвое больше, чем в 2021-м, и может вырасти вдвое к 2030 году. Прогноз показывает отрицательный денежный поток пять лет подряд.

Риски для кредиторов и акционеров

Хотя рынок акций уже "переварил" потери, риски долговой нагрузки остаются. Стоимость хеджирования (защита от финансовых рисков) долга Oracle сейчас – на пике за три года.

Еще несколько месяцев тому назад любая новость о партнерстве с OpenAI поднимала стоимость акций. Теперьнаоборот: Broadcom и Amazon просели после новостей о сделках с OpenAI, Nvidia почти не изменилась, Oracleсамый большой аутсайдер.

На прошлой неделе Delo.ua писало, что Oracle пострадала от недавней распродажи технологических акций на Уолл-стрит сильнее ее конкурентов в сфере ИИ. Ее акции за последний месяц упали почти на 30%, что почти вдвое больше, чем у Meta.

Автор:
Кейт Щеглова