Oracle взлетает на волне ИИ: контракт с OpenAI на $300 млрд поднял акции до рекорда

Компания OpenAI подписала контракт на закупку вычислительных мощностей на $300 млрд от Oracle в течение примерно пяти лет. Это соглашение является одним из крупнейших облачных контрактов в истории, отражающим то, как затраты на центры обработки данных с искусственным интеллектом достигают новых максимумов, несмотря на растущие опасения относительно потенциального пузыря.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Wall Street Journal.

Контракт с Oracle потребует 4,5 гигаватт мощности, что примерно равно электроэнергии, потребляемой около 4 млн домов.

10 сентября акции Oracle выросли на целых 43% после того, как облачная компания сообщила, что прибавила 317 миллиардов долларов дохода от будущих контрактов в течение последнего квартала, закончившегося 31 августа. Генеральный директор Сафра Кац сообщила аналитикам, что в течение квартала она подписала контракты с тремя разными клиентами.

В то же время Reuters отмечает, что Oracle взлетает на волне роста ШИ-облачных сервисов. Рост акций на 43% к рекордному уровню поставил компанию на путь к присоединению к элитному клубу триллионных корпораций и поднял соучредителя Ларри Эллисона ближе к вершине списка самых богатых людей мира.

Во вторник, 9 сентября, компания объявила о четырех многомиллиардных контрактах на фоне общемировой тенденции, возглавляемой такими компаниями, как OpenAI и xAI, агрессивно инвестирующими в обеспечение огромных вычислительных мощностей, необходимых для лидерства в гонке искусственного интеллекта.

Акции тогда выросли на 36,7%, достигнув рекордных $345,69, что стало самым дневным скачком процентов с 1992 года.

Эллисон, чье состояние в большинстве своем формируется за счет его 41% доли в Oracle, на короткое время опередил Илона Маска и стал самым богатым человеком мира после рекордного скачка стоимости своих активов. Его состояние выросло на $89 млрд благодаря квартальному отчету Oracle, превзошедшему ожидания аналитиков и засвидетельствовавшему перспективы дальнейшего роста. В результате общий капитал Эллисона достиг $383,2 млрд, что стало самым однодневным приростом богатства в истории. Однако к концу дня Маск снова вернул себе первенство с преимуществом в $1 млрд.

Если рост акций сохранится, рыночная капитализация Oracle увеличится примерно на $234 млрд. — до $913 млрд., приближая компанию к желаемому "триллионному клубу".

С начала этого года акции Oracle выросли на 45%, превзойдя так называемые акции "Великой семерки" и более широкий индекс S&P 500, поскольку инвесторы делают большие ставки на облачные компании, развивающие ИИ.

"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем подписание еще нескольких многомиллиардных контрактов, и наш объем обязательств (RPO) может превысить пол триллиона долларов", - заявила CEO Сафра Кац во время звонка после публикации финансовых результатов.

На рынке облачных вычислений доминируют Microsoft, Amazon Web Services и Google Cloud с совокупной долей в 65%, тогда как Oracle, Alibaba, CoreWeave и другие владеют меньшей частью рынка.