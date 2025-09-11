Oracle злітає на хвилі ШІ: контракт з OpenAI на $300 млрд підняв акції до рекорду

Компанія OpenAI підписала контракт на закупівлю обчислювальних потужностей на $300 млрд від Oracle протягом приблизно п’яти років. Ця угода є одним з найбільших хмарних контрактів в історії, що відображає те, як витрати на центри обробки даних зі штучним інтелектом досягають нових максимумів, попри зростаючі побоювання щодо потенційної бульбашки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Wall Street Journal.

Контракт з Oracle вимагатиме 4,5 гігават потужності, що приблизно дорівнює електроенергії, яку споживає близько 4 млн будинків.

10 вересня акції Oracle зросли на цілих 43% після того, як хмарна компанія повідомила, що додала 317 мільярдів доларів доходу від майбутніх контрактів протягом останнього кварталу, який закінчився 31 серпня. Генеральна директорка Сафра Кац повідомила аналітикам, що протягом кварталу вона підписала контракти з трьома різними клієнтами.

Водночас Reuters зазначає, що Oracle злітає на хвилі зростання ШІ-хмарних сервісів. Зростання акцій на 43% до рекордного рівня поставило компанію на шлях до приєднання до елітного клубу трильйонних корпорацій та підняло співзасновника Ларрі Еллісона ближче до вершини списку найбагатших людей світу.

У вівторок, 9 вересня, компанія оголосила про чотири багатомільярдні контракти на тлі загальносвітової тенденції, очолюваної такими компаніями, як OpenAI та xAI, які агресивно інвестують у забезпечення величезних обчислювальних потужностей, необхідних для лідерства у перегонах штучного інтелекту.

Акції тоді зросли на 36,7%, досягнувши рекордних $345,69, що стало найбільшим денним стрибком відсотків з 1992 року.

Еллісон, чий статок здебільшого формується за рахунок його 41% частки в Oracle, на короткий час випередив Ілона Маска та став найбагатшою людиною світу після рекордного стрибка вартості своїх активів. Його статки зросли на $89 млрд завдяки квартальному звіту Oracle, що перевершив очікування аналітиків і засвідчив перспективи подальшого зростання. У результаті загальний капітал Еллісона досяг $383,2 млрд, що стало найбільшим одноденним приростом багатства в історії. Проте до кінця дня Маск знову повернув собі першість із перевагою в $1 млрд.

Якщо зростання акцій збережеться, ринкова капіталізація Oracle збільшиться приблизно на $234 млрд — до $913 млрд, наближаючи компанію до омріяного "трильйонного клубу".

З початку цього року акції Oracle зросли на 45%, перевершивши так звані акції "Величної сімки" та ширший індекс S&P 500, оскільки інвестори роблять великі ставки на хмарні компанії, що розвивають ШІ.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо підписання ще кількох багатомільярдних контрактів, і наш обсяг зобов’язань (RPO) може перевищити пів трильйона доларів", — заявила CEO Сафра Кац під час дзвінка після публікації фінансових результатів.

Наразі на ринку хмарних обчислень домінують Microsoft, Amazon Web Services та Google Cloud із сукупною часткою у 65%, тоді як Oracle, Alibaba, CoreWeave та інші володіють меншою частиною ринку.