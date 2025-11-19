Oracle втратила $315 млрд ринкової капіталізації після пікового зростання на тлі угоди з OpenAI

Після оголошення 10 вересня про масштабну угоду з OpenAI на $300 млрд, ринкова капіталізація Oracle демонструвала суттєве зростання, але пізніше зазнала суттєвих втрат, хоча за цей період індекси Nasdaq Composite, Microsoft та Dow Jones US Software майже не змінилися.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

На графіку, який опублікувало видання, видно, що на час угоди ринкова капіталізація перевищувала $600 млрд. Після цього відбувся значний стрибок, і вартість акцій сягнула більш ніж $900 млрд, а далі розпочалося падіння, яке продовжується. Тому від пікової позначки ринкова капіталізація обвалилася на $315 млрд, однак від обсягу капіталізації на момент угоди – на $60 млрд.

Ринкова капіталізація Oracle. Джерело: Bloomberg

Фактично компанія втратила суму, співмірну з вартістю General Motors або двох Kraft Heinz.

Чому інвестори нервують

Побоювання ринку пов’язані з тим, що Oracle робить ставку на боргове фінансування дата-центрів під потреби OpenAI. Як показують цифри, компанія фактично перетворилася на біржового проксі OpenAI у США, що створює високий ризик концентрації клієнтів.

Ставка на AGI — і ставка всім капексом (капітальними витратами)

Теорія така: OpenAI поспішає першою підійти до AGI (загального штучного інтелекту), а Oracle – єдиний гіперскейлер (термін використовується на позначення найбільших у світі компаній, що надають хмарні обчислювальні послуги та володіють надзвичайно потужною і масштабною інфраструктурою), здатний масштабувати обчислювальні потужності в темпі, який потрібен OpenAI. Oracle обіцяє найнижчі початкові витрати й найшвидший шлях до монетизації – частково тому, що виступає орендарем дата-центрів, а не власником.

Проте це може бути не перевага, а слабке місце: Oracle не має такого запасу операційного прибутку, як Microsoft чи Amazon, і вимушена ставити все на одного клієнта.

Агресивна інвестиційна стратегія

Нещодавно у Лас-Вегасі Oracle заявила, що хоче вийти на $166 млрд виручки від хмари до 2030 року.

План такий:

$35 млрд капексу у фінансовому році, що завершується в травні;

до $80 млрд щорічно з 2029 року;

з 2027 року більшість доходів — від OpenAI.

Консенсус-прогнози щодо капітальних витрат та доходів центрів обробки даних Oracle. Джерело: Bloomberg

Але є проблема: чистий борг Oracle уже перевищує EBITDA (прибуток до вирахування процентів, податків, зносу та амортизації) в 2,5 раза – удвічі більше, ніж у 2021-му, і може зрости вдвічі до 2030 року. Прогноз показує негативний грошовий потік п’ять років поспіль.

Ризики для кредиторів і акціонерів

Хоча ринок акцій уже "перетравив" втрати, ризики боргового навантаження залишаються. Вартість хеджування (захист від фінансових ризиків) боргу Oracle зараз – на піку за три роки.

Ще кілька місяців тому будь-яка новина про партнерство з OpenAI піднімала вартість акцій. Тепер – навпаки: Broadcom та Amazon просіли після новин про угоди з OpenAI, Nvidia майже не змінилася, Oracle – найбільший аутсайдер.

Минулого тижня Delo.ua писало, що Oracle постраждала від нещодавнього розпродажу технологічних акцій на Уолл-стріт сильніше, ніж її конкуренти в сфері ШІ. Її акції за останній місяць впали майже на 30%, що майже вдвічі більше, ніж у Meta.