Ощадбанк официально отстранил от должности заместителя председателя правления: в чем его подозревают

Государственный Ощадбанк официально отстранил от должности заместителя председателя правления Олега Стринжу, отвечавшего за финансовый блок учреждения. Решение принято 20 мая 2026 во исполнение определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 18 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Согласно судебному решению, топ-менеджер был отстранен от исполнения обязанностей в рамках уголовного производства сроком до 9 июня 2026 года.

Наблюдательный совет Ощадбанка оперативно провел все необходимые процедуры для исполнения судебного вердикта. В то же время в банке отметили, что эти шаги сугубо технические и не означают признания вины или оценки хода расследования со стороны финучреждения.

"Обращаем внимание на то, что решения по закупкам в Ощадбанке принимаются коллегиально в соответствии с внутренними процедурами и с учетом действующего законодательства Украины. Наблюдательный совет поддерживает обеспечение надлежащих прозрачных процедур корпоративного управления, внутреннего контроля и управленческих решений, направленных на защиту интересов банка и государства", - говорится в сообщении банка.

В настоящее время государственный банк активно взаимодействует с правоохранительными органами, предоставляя все необходимые документы и информацию по официальным запросам, чтобы способствовать объективному расследованию дела.

Детали дела

Причиной отстранения топ-менеджера Ощадбанка с должности стало подозрение в служебной халатности, которую Олегу Стринже вручила Печерская окружная прокуратура.

Дело касается тендера на приобретение аккумуляторов и инверторов на сумму 140,9 млн. грн. Оборудование покупалось для обеспечения бесперебойной работы отделений по программе Нацбанка Power Banking в условиях отключений света.

Правоохранители обвиняют чиновника в том, что во время этой закупки банк отклонил другое, более выгодное предложение на сумму 115 млн грн за такое же оборудование.

В результате государственное финучреждение потеряло возможность сэкономить 25,9 млн грн, которые следствие квалифицирует как прямые убытки.

Ранее в Ощадбанке сообщили, что Стринжа сам написал заявление с просьбой отстранить его от исполнения части обязанностей на период проведения расследования.

Он занимал должность CFO в Ощадбанке с 2021 года. До этого он являлся директором Департамента финансового контроллинга Национального банка Украины.

До этого работал в коммерческих банках "Сосьете Женераль Украина", ING Банк Украина, "Пекао Украина", Универсал Банк, "Ренессанс Кредит".

Добавим, что с 26 января председателем правления Ощадбанка стал Юрий Кацион.