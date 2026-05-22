Ощадбанк офіційно відсторонив від посади заступника голови правління: у чому його підозрюють

Державний Ощадбанк офіційно відсторонив від посади заступника голови правління Олега Стринжу, який відповідав за фінансовий блок установи. Рішення ухвалено 20 травня 2026 року на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Згідно з судовим рішенням, топменеджера усунули від виконання обов’язків у межах кримінального провадження строком до 9 червня 2026 року.

Наглядова рада Ощадбанку оперативно провела всі необхідні процедури для виконання судового вердикту. Водночас у банку наголосили, що ці кроки є суто технічними й не означають визнання провини чи оцінки ходу розслідування з боку фінустанови.

"Звертаємо увагу на те, що рішення щодо закупівель в Ощадбанку ухвалюються колегіально відповідно до внутрішніх процедур та з урахуванням чинного законодавства України. Наглядова рада підтримує забезпечення належних прозорих процедур корпоративного управління, внутрішнього контролю та управлінських рішень, спрямованих на захист інтересів банку та держави", - йдеться в повідомленні банку.

Наразі державний банк активно взаємодіє з правоохоронними органами, надаючи всі необхідні документи та інформацію на офіційні запити, щоб сприяти об’єктивному розслідуванню справи.

Деталі справи

Причиною усунення топменеджера Ощадбанку з посади стала підозра у службовій недбалості, яку Олегу Стринжі вручила Печерська окружна прокуратура.

Справа стосується тендера на придбання акумуляторів та інверторів на суму 140,9 млн грн. Обладнання купували для забезпечення безперебійної роботи відділень за програмою Нацбанку Power Banking в умовах відключень світла.

Правоохоронці звинувачують посадовця в тому, що під час цієї закупівлі банк відхилив іншу, значно вигіднішу пропозицію на суму 115 млн грн за таке саме обладнання.

У результаті державна фінустанова втратила можливість заощадити 25,9 млн грн, які слідство наразі кваліфікує як прямі збитки.

Раніше в Ощадбанку повідомили, що Стринжа сам написав заяву з проханням відсторонити його від виконання частини обов'язків на період проведення розслідування.

Він обіймав посаду CFO в Ощадбанку з 2021 року. До цього він був директором Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України.

До того працював у комерційних банках "Сосьєте Женераль Україна", ING Банк Україна, "Пекао Україна", Універсал Банк, "Ренесанс Кредит".

Додамо, що з 26 січня головою правління Ощадбанку став Юрій Каціон.