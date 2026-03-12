Заступника голови Ощадбанку відсторонили через оголошену підозру: деталі

Правління Ощадбанку тимчасово відсторонило заступника голови правління, відповідального за фінанси (CFO, фіндиректор) Олега Стринжу від роботи на період проведення розслідування щодо закупівель.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У чому підозрюють

Зазначається, що причиною такого рішення стала підозра у службовій недбалості, яку Стринжі вручила Печерська окружна прокуратура.

Справа стосується процесу закупівлі акумуляторних батарей з інверторами на суму 140,9 млн грн, що призначалися для забезпечення автономної роботи відділень фінустанови в умовах енергетичної кризи. Це в Нацбанку назвали програмою Power Banking, мета якої полягає у тому, що не менше ніж 30% відділень у кожному банку має працювати навіть під час відключень електрики.

Звинувачення щодо Стринжі зводяться до того, що під час цієї закупівлі на 140,9 млн грн було відхилено іншу, вигіднішу пропозицію за теж обладнання — на 115 млн грн. Державний Ощадбанк міг заощадити на закупівлі 25,9 млн грн, які правоохоронці кваліфікують як збитки.

Що каже Ощадбанк

В Ощадбанку наголосили, що повідомлення про підозру є виключно процесуальним кроком, а не встановленням вини чи судовим вироком. Фінустанова підтверджує готовність співпрацювати з правоохоронцями та надавати всі необхідні матеріали для об’єктивного з’ясування обставин.

В Ощадбанку повідомили, що Стринжа сам написав заяву з проханням відсторонити його від виконання частини обов'язків на період проведення розслідування.

Олег Стринжа обіймав посаду CFO в Ощадбанку з 2021 року. До цього він був директором Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України.

До того працював у комерційних банках "Сосьєте Женераль Україна", ING Банк Україна, "Пекао Україна", Універсал Банк, "Ренесанс Кредит".

Станом на лютий 2026 року державний Ощадбанк залишається другою за обсягом активів фінансовою установою країни та володіє найбільшою мережею відділень.

Нагадаємо, що з 26 січня головою правління Ощадбанку став Юрій Каціон.