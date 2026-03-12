Замглавы Ощадбанка отстранили из-за объявленного подозрения: детали

Правление Ощадбанка временно отстранило заместителя председателя правления, ответственного за финансы (CFO, финдиректора) Олега Стринжа от работы на период проведения расследования по закупкам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В чем подозревают

Причиной такого решения стало подозрение в служебной халатности, которую Стринжи вручила Печерская окружная прокуратура.

Дело касается процесса закупки аккумуляторных батарей с инверторами на сумму 140,9 млн. грн., которые предназначались для обеспечения автономной работы отделений финучреждения в условиях энергетического кризиса. Это в Нацбанке назвали программой Power Banking, цель которой состоит в том, что не менее 30% отделений в каждом банке должно работать даже при отключениях электричества.

Обвинения в отношении Стринжи сводятся к тому, что во время этой закупки на 140,9 млн грн было отклонено другое, более выгодное предложение за тоже оборудование — на 115 млн грн. Государственный Ощадбанк мог сэкономить на закупке 25,9 млн грн, которые правоохранители квалифицируют как убытки.

Что говорит Ощадбанк

В Ощадбанке подчеркнули, что сообщение о подозрении является исключительно процессуальным шагом, а не установлением вины или судебным приговором. Финучреждение подтверждает готовность сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые материалы для объективного выяснения обстоятельств.

В Ощадбанке сообщили, что Стринжа сам написал заявление с просьбой отстранить его от исполнения части обязанностей на период проведения расследования.

Олег Стринжа занимал должность CFO в Ощадбанке с 2021 года. До этого он являлся директором Департамента финансового контроллинга Национального банка Украины.

До этого работал в коммерческих банках "Сосьете Женераль Украина", ING Банк Украина, "Пекао Украина", Универсал Банк, "Ренессанс Кредит".

По состоянию на февраль 2026 г. государственный Ощадбанк остается вторым по объему активов финансовым учреждением страны и владеет крупнейшей сетью отделений.

Напомним, что с 26 января председателем правления Ощадбанка стал Юрий Кацион.