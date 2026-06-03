Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,65

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ощадбанк расширил кредитную линию для МХП: агрохолдинг получил дополнительные 500 млн грн

офис МХП
Группа компаний МХП получила бланковый лимит на 500 млн грн/Фото: МХП

Государственный Ощадбанк увеличил кредитный портфель группы компаний МХП на 500 млн грн. Агрохолдинг получил бланковый предел, предназначенный для пополнения оборотных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Это финансирование является частью стратегического сотрудничества между финансовым учреждением и МХП, которое началось в 2022 году. С учетом нового лимита, выделенного по генеральному кредитному договору, общий объем предоставленных банку средств для агрохолдинга превышает 2,66 млрд. грн.

Вырученные деньги компания использует для финансирования текущей деятельности; поддержания непрерывности производственных процессов; выполнение расчетов с бизнес-партнерами; обеспечение экспортных операций агропромышленного комплекса

"Для компаний, демонстрирующих столь высокий уровень финансового управления, как группа компаний МХП, Сбербанк готов предлагать не только масштабные лимиты, но и гибкие инструменты финансирования без залогового обеспечения", - отметил директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка Сергей Черников. По его словам, это сотрудничество поддерживает экономику и продовольственную безопасность страны.

Со стороны агрохолдинга решение прокомментировала директор департамента корпоративных финансов и казначейства МХП Надежда Жеребнюк: "Ощадбанк является системным финансовым партнером МХП, который обеспечивает стабильную поддержку деятельности группы… рассматриваем выдачу новых продуктов банком как логический шаг по укреплению финансовой устойчивости МХП и поддержке экономических инициатив".

Банк продолжает оказывать кредитную поддержку крупным компаниям аграрного сектора и экспортерам для обеспечения налоговых поступлений и сохранения рабочих мест.

Напомним, в январе компания МХП завершила размещение еврооблигаций на общую сумму $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск украинским эмитентом евробондов с начала 2022 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
Ивент