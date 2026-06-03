- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ощадбанк расширил кредитную линию для МХП: агрохолдинг получил дополнительные 500 млн грн
Государственный Ощадбанк увеличил кредитный портфель группы компаний МХП на 500 млн грн. Агрохолдинг получил бланковый предел, предназначенный для пополнения оборотных средств.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.
Это финансирование является частью стратегического сотрудничества между финансовым учреждением и МХП, которое началось в 2022 году. С учетом нового лимита, выделенного по генеральному кредитному договору, общий объем предоставленных банку средств для агрохолдинга превышает 2,66 млрд. грн.
Вырученные деньги компания использует для финансирования текущей деятельности; поддержания непрерывности производственных процессов; выполнение расчетов с бизнес-партнерами; обеспечение экспортных операций агропромышленного комплекса
"Для компаний, демонстрирующих столь высокий уровень финансового управления, как группа компаний МХП, Сбербанк готов предлагать не только масштабные лимиты, но и гибкие инструменты финансирования без залогового обеспечения", - отметил директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка Сергей Черников. По его словам, это сотрудничество поддерживает экономику и продовольственную безопасность страны.
Со стороны агрохолдинга решение прокомментировала директор департамента корпоративных финансов и казначейства МХП Надежда Жеребнюк: "Ощадбанк является системным финансовым партнером МХП, который обеспечивает стабильную поддержку деятельности группы… рассматриваем выдачу новых продуктов банком как логический шаг по укреплению финансовой устойчивости МХП и поддержке экономических инициатив".
Банк продолжает оказывать кредитную поддержку крупным компаниям аграрного сектора и экспортерам для обеспечения налоговых поступлений и сохранения рабочих мест.
Напомним, в январе компания МХП завершила размещение еврооблигаций на общую сумму $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск украинским эмитентом евробондов с начала 2022 года.