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Ощадбанк розширив кредитну лінію для МХП: агрохолдинг отримав додаткові 500 млн грн

офіс МХП
Група компаній МХП отримала бланковий ліміт на 500 млн грн / Фото: МХП

Державний Ощадбанк збільшив кредитний портфель групи компаній МХП на 500 млн грн. Агрохолдинг отримав бланковий ліміт, призначений для поповнення обігових коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Це фінансування є частиною стратегічної співпраці між фінансовою установою та МХП, яка розпочалася у 2022 році. З урахуванням нового ліміту, виділеного за генеральним кредитним договором, загальний обсяг наданих банку коштів для агрохолдингу перевищує 2,66 млрд грн.

Отримані гроші компанія використає для фінансування поточної діяльності; підтримки безперервності виробничих процесів; виконання розрахунків із бізнес-партнерами; забезпечення експортних операцій агропромислового комплексу.

"Для компаній, що демонструють такий високий рівень фінансового управління, як група компаній МХП, Ощадбанк готовий пропонувати не лише масштабні ліміти, а й гнучкі інструменти фінансування без заставного забезпечення", — зазначив директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков. За його словами, ця співпраця підтримує економіку та продовольчу безпеку країни.

З боку агрохолдингу рішення прокоментувала директор департаменту корпоративних фінансів та казначейства МХП Надія Жеребнюк: "Ощадбанк є системним фінансовим партнером МХП, який забезпечує стабільну підтримку діяльності групи… розглядаємо видачу нових продуктів банком як логічний крок у зміцненні фінансової стійкості МХП та підтримці економічних ініціатив".

Банк продовжує надавати кредитну підтримку великим компаніям аграрного сектору та експортерам для забезпечення податкових надходжень і збереження робочих місць.

Нагадаємо, у січні компанія МХП завершила розміщення єврооблігацій на загальну суму $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році. Це перший випуск українським емітентом євробондів з початку 2022 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
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