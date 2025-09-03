Ощадбанк разрешил клиентам подписывать документы через "Дію": кого касается

Клиенты Ощадбанка розничного бизнеса теперь могут подписывать документы дистанционно через приложение "Дія" в мобильном приложении банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Ощадбанк запустил дистанционную подпись

Услуга позволяет клиентам:

проводить операции с карточками, счетами и депозитами;

визировать документы финмониторинга;

оформлять справки Фонда гарантирования вкладов.

"В ближайшее время перечень услуг будет расширяться. Подпись занимает считанные минуты, экономит время клиента и ресурсы банка, а также доступна даже за рубежом", - подытожил Наумов.

О банке

Ощадбанк - один из крупнейших государственных банков Украины, основанный в 1991 году, предоставляющий финансовые услуги для физических и юридических лиц. Банк располагает широкой сетью отделений, поддерживает ветеранов и внедряет программы финансовой инклюзии.

Среди услуг депозиты, кредиты, расчетные операции, карточные продукты и обслуживание предпринимателей. Ощадбанк принимает участие в государственных программах, таких как "єПідтримка", и реализует программу "Моя безбарьерность".

Банк адаптировал работу во время войны, ввел QR-оплату для бизнеса, кредитные каникулы и упрощенные процедуры для переселенцев. Клиенты могут использовать мобильное приложение, веб-банкинг и чат-боты.