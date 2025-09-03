Ощадбанк дозволив клієнтам підписувати документи через "Дію": кого стосується

Клієнти Ощадбанку роздрібного бізнесу тепер можуть підписувати документи дистанційно через застосунок “Дія” у мобільному додатку банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Ощадбанк запустив дистанційний підпис

Послуга дозволяє клієнтам:

проводити операції з картками, рахунками та депозитами;

візувати документи фінмоніторингу;

оформлювати довідки Фонду гарантування вкладів.

"Найближчим часом перелік послуг розширюватиметься. Підпис займає лічені хвилини, економить час клієнта та ресурси банку, а також доступний навіть за кордоном ", - підсумував Наумов.

Про банк

Ощадбанк — один із найбільших державних банків України, заснований у 1991 році, що надає фінансові послуги для фізичних та юридичних осіб. Банк має широку мережу відділень, підтримує ветеранів і впроваджує програми фінансової інклюзії.

Серед послуг: депозити, кредити, розрахункові операції, карткові продукти та обслуговування підприємців. Ощадбанк бере участь у державних програмах, таких як "ЄПідтримка", та реалізує програму "Моя безбар’єрність".

Банк адаптував роботу під час війни, запровадив QR-оплату для бізнесу, кредитні канікули та спрощені процедури для переселенців. Клієнти можуть користуватися мобільним застосунком, веб-банкінгом і чат-ботами.