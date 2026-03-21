Ощадбанк временно остановит операции с картами и в приложениях

В Ощадбанке предупредили о временных ограничениях в работе сервисов в связи с плановым техническим обновлением. Работы будут продолжаться в ночь с 22 на 23 марта — с 00:10 до 06:00.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощада.

В этот период клиентам будут недоступны операции с платежными картами, снятие и внесение средств в банкоматах, расчеты в POS-терминалах и интернете.

Также временно не будут работать мобильные приложения "Мобильный Ощад" и "ОщадPAY".

В банке пояснили, что обновление производится для модернизации системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры. Это должно повысить стабильность и надежность работы сервисов в дальнейшем.

После завершения технических работ с 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме. В банке рекомендуют клиентам заранее совершить необходимые платежи во избежание неудобств.

Добавим, 9 марта, около 10:00 протоколы кибербезопасности Ощадбанка зафиксировали подозрительную активность, из-за чего временно ограничили работу части электронных сервисов для проведения технической проверки.

Специалисты банка оперативно провели все необходимые мероприятия и тщательно проверили ІТ-инфраструктуру. Клиентские данные и средства остаются полностью защищенными – никаких признаков их компрометации не обнаружено.