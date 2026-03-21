Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ощадбанк тимчасово зупинить операції з картками та в додатках

банк
У Ощадбанку попередили про тимчасові обмеження в роботі сервісів у зв’язку з плановим технічним оновленням. Роботи триватимуть у ніч з 22 на 23 березня — з 00:10 до 06:00.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощаду.

У цей період клієнтам будуть недоступні операції з платіжними картками, зняття та внесення коштів у банкоматах, розрахунки в POS-терміналах і в інтернеті.

Також тимчасово не працюватимуть мобільні застосунки "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY".

У банку пояснили, що оновлення проводиться для модернізації системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури. Це має підвищити стабільність і надійність роботи сервісів у подальшому.

Після завершення технічних робіт, з 06:00 23 березня, усі сервіси працюватимуть у звичайному режимі. У банку рекомендують клієнтам заздалегідь здійснити необхідні платежі, щоб уникнути незручностей.

Додамо, 9 березня, близько 10:00 протоколи кібербезпеки Ощадбанку зафіксували підозрілу активність, через що тимчасово обмежили роботу частини електронних сервісів для проведення технічної перевірки.

Фахівці банку оперативно провели всі необхідні заходи та ретельно перевірили ІТ-інфраструктуру. Клієнтські дані та кошти залишаються повністю захищеними — жодних ознак їх компрометації не виявлено.

Автор:
Тетяна Гойденко