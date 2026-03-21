Ощадбанк тимчасово зупинить операції з картками та в додатках

У Ощадбанку попередили про тимчасові обмеження в роботі сервісів у зв’язку з плановим технічним оновленням. Роботи триватимуть у ніч з 22 на 23 березня — з 00:10 до 06:00.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощаду.

У цей період клієнтам будуть недоступні операції з платіжними картками, зняття та внесення коштів у банкоматах, розрахунки в POS-терміналах і в інтернеті.

Також тимчасово не працюватимуть мобільні застосунки "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY".

У банку пояснили, що оновлення проводиться для модернізації системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури. Це має підвищити стабільність і надійність роботи сервісів у подальшому.

Після завершення технічних робіт, з 06:00 23 березня, усі сервіси працюватимуть у звичайному режимі. У банку рекомендують клієнтам заздалегідь здійснити необхідні платежі, щоб уникнути незручностей.

Додамо, 9 березня, близько 10:00 протоколи кібербезпеки Ощадбанку зафіксували підозрілу активність, через що тимчасово обмежили роботу частини електронних сервісів для проведення технічної перевірки.

Фахівці банку оперативно провели всі необхідні заходи та ретельно перевірили ІТ-інфраструктуру. Клієнтські дані та кошти залишаються повністю захищеними — жодних ознак їх компрометації не виявлено.