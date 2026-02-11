Ослабление доллара поддержало рост цен на золото

Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций, в то время как инвесторы ожидают публикации ключевых данных о занятости в США.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Какие цены на золото, серебро и драгоценные металлы

Цены на драгоценные металлы показали рост на мировых рынках. Золото подорожало на фоне ослабления доллара США и понижения доходности американских государственных облигаций.

Спотовая цена золота выросла на 0,5% – до 5 048,27 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле прибавили 0,8% и достигли 5 072,60 доллара за унцию.

Серебро после падения в предыдущей торговой сессии возобновило рост: спотовые котировки подскочили на 3,4% – до 83,40 доллара за унцию. Движения на рынке серебра были более волатильными, чем у золота, что традиционно присуще этому металлу.

В целом динамика драгоценных металлов остается чувствительной к макроэкономическим сигналам из США и ожиданиям дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы.

Почему растут цены на золото и серебро

Ключевым фактором поддержки драгоценных металлов стало ослабление доллара США, опустившегося почти до двухнедельного минимума. Это сделало золото и серебро, номинированные в долларах более привлекательными для иностранных инвесторов.

Дополнительную поддержку рынку оказало падение доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая снизилась почти до месячного минимума после слабых данных по розничным продажам в США. Более низкая доходность уменьшает альтернативную стоимость удержания недоходных активов, таких как золото.

Инвесторы также сосредоточили внимание на отчете Министерства труда США по занятости, которое может показать замедление темпов создания рабочих мест. Ожидается, что количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 70 тысяч, а уровень безработицы останется на уровне 4,4%, но темпы роста заработных плат могут замедлиться.

Кроме того, ожидается пересмотр годовых данных по занятости, который может свидетельствовать о том, что экономика США создала значительно меньше рабочих мест, чем считалось ранее. Это усугубляет ожидание дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, что традиционно поддерживает цены на драгоценные металлы.

На этом фоне рынки закладывают по меньшей мере два понижения ставки ФРС в 2026 году. В условиях более мягкой монетарной политики золото и серебро сохраняют статус защитных активов и остаются привлекательными для инвесторов.

Напомним, недавно цена на золото снова превысила отметку в 5000 долларов за унцию, поскольку инвесторы вернулись на рынок после резкой волатильности и значительного падения в конце января.