Ослаблення долара підтримало зростання цін на золото

Ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара США та зниження прибутковості казначейських облігацій, тоді як інвестори очікують публікації ключових даних про зайнятість у США.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Які ціни на золото, срібло та дорогоцінні метали

Ціни на дорогоцінні метали продемонстрували зростання на світових ринках. Золото подорожчало на тлі ослаблення долара США та зниження прибутковості американських державних облігацій.

Спотова ціна золота зросла на 0,5% - до 5 048,27 долара за унцію, тоді як ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні додали 0,8% і досягли 5 072,60 долара за унцію.

Срібло після падіння у попередній торговій сесії відновило зростання: спотові котирування підскочили на 3,4% - до 83,40 долара за унцію. Рухи на ринку срібла були більш волатильними, ніж у золота, що традиційно притаманно цьому металу.

Загалом динаміка дорогоцінних металів залишається чутливою до макроекономічних сигналів зі США та очікувань щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи.

Чому зростають ціни на золото та срібло

Ключовим фактором підтримки дорогоцінних металів стало ослаблення долара США, який опустився майже до двотижневого мінімуму. Це зробило золото та срібло, номіновані в доларах, більш привабливими для іноземних інвесторів.

Додаткову підтримку ринку надало падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій США, яка знизилася майже до місячного мінімуму після слабких даних щодо роздрібних продажів у США. Нижча дохідність зменшує альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як золото.

Інвестори також зосередили увагу на звіті Міністерства праці США щодо зайнятості, який може показати уповільнення темпів створення робочих місць. Очікується, що кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі зросте на 70 тисяч, а рівень безробіття залишиться на рівні 4,4%, водночас темпи зростання заробітних плат можуть сповільнитися.

Крім того, очікується перегляд річних даних із зайнятості, який може свідчити, що економіка США створила значно менше робочих місць, ніж вважалося раніше. Це посилює очікування подальшого зниження процентних ставок ФРС, що традиційно підтримує ціни на дорогоцінні метали.

На цьому тлі ринки закладають щонайменше два зниження ставки ФРС у 2026 році. В умовах м’якшої монетарної політики золото та срібло зберігають статус захисних активів і залишаються привабливими для інвесторів.

Нагадаємо, нещодавно ціна на золото знову перевищила позначку 5000 доларів за унцію, оскільки інвестори повернулися на ринок після різкої волатильності та значного падіння наприкінці січня.