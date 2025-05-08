Основатель Inzhur Андрей Журжий рассказал, кто добивается успеха в бизнесе, при чем здесь характер и везение

Украинский предприниматель и инвестор, юрист, основатель и CEO инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий рассказал, что способствует достижению высоких результатов в любом деле, в том числе в бизнесе, какую роль в этом играют определенные черты характера человека, образование, умение принимать нужные решения, и везение.

Свои наблюдения он озвучил в интервью для Delo.ua.

Кто добивается успеха: рецепты от Андрея Журжия

Часто может показаться, что больших результатов могут достигать исключительно какие-то уникальные люди. Но это не так, утверждает Андрей Журжий. Успеха достигают обычные люди, которые имеют характер, чтобы двигаться вперед, и умеют вставать после падений. Этому в значительной степени учит, в частности, спорт.

"Наверное, 30% в условной формуле успеха я отнесу на знания, но исключительно потому, что если вы хотите двигаться вперед, то учиться должны все время. Это бесконечный процесс. Так что базовое образование, возможно высшее, должно быть. Хотя не факт", — говорит собеседник издания.

Следующее — характер, настойчивость, умение вставать после падения и идти дальше.

Важный компонент успеха — умение принимать решения и нести за них ответственность.

"Очень часто я вижу, как взрослые люди ведут себя, как дети, будучи не в состоянии принимать решения, иногда даже относительно себя. Что уж говорить о предпринимательстве", — приводит пример бизнесмен.

Что касается везения — за "везением" стоит ежедневный труд, ежедневные десятки или сотни решений, которые вы должны принимать, часто неочевидных решений, которые, возможно, большинство людей не смогли бы или побоялись принять. И вот эти решения, ежедневные шаги и усилия приводят вас в некую точку, которая для внешнего наблюдателя выглядит как везение, убежден Андрей Журжий.

"Это можно сравнить с выступлением артиста, который жонглирует тарелочками на сцене. За его успехом и овациями публики скрывается тяжелый ежедневный труд и горы битой посуды. А еще важно уметь вставать каждый раз после падения. Многие, однажды допустив ошибку или упав, не готовы вставать и пробовать еще раз. А пробовать приходится много раз — еще раз, и еще раз, и еще раз", — вдохновляет собеседник Delo.ua.

Кроме того, положительную роль в достижении успеха играет характер человека, в частности его целеустремленность. В значительной степени формированию характера способствуют занятия спортом.

Подробнее почитать о секретах бизнес-успеха и удачных инвестиций основателя и CEO компании Inzhur вы можете в полной версии интервью Андрея Журжия для Delo.ua.