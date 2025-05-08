Засновник Inzhur Андрій Журжій розказав, хто досягає успіху в бізнесі, до чого тут характер і везіння

Український підприємець та інвестор, юрист, засновник та CEO інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій розказав, що сприяє досягненню високих результатів у будь-якій справі, зокрема і в бізнесі, яку роль в цьому відіграють певні риси характеру людини, освіта, вміння ухвалювати потрібні рішення, і везіння.

Свої спостереження він озвучив в інтерв’ю для Delo.ua.

Хто досягає успіху: рецепти від Андрія Журжія

Часто може здаватися, що великих результатів можуть досягати виключно якісь унікальні люди. Але це не так, стверджує Андрій Журжій. Успіху досягають звичайні люди, які мають характер, щоб рухатись вперед, і вміють вставати після падінь. Цьому значною мірою вчить, зокрема, спорт.

"Напевно 30% в умовній формулі успіху я віднесу на знання, але виключно через те, що якщо ви хочете рухатись вперед, то вчитися маєте весь час. Це нескінченний процес. Тож базова освіта, можливо вища, має бути. Хоча не факт", — каже співрозмовник видання.

Далі — характер, наполегливість, вміння вставати після падіння і йти далі.

Важливий компонент успіху — вміння ухвалювати рішення і нести за них відповідальність.

"Дуже часто я бачу, як дорослі люди поводять себе, мов діти, будучи не в стані приймати рішення інколи навіть щодо себе. Що вже говорити про підприємництво", — наводить приклад бізнесмен.

Що стосується везіння — за "везінням" стоїть щоденна праця, щоденні десятки або й сотні рішень, які ви маєте ухвалювати, часто неочевидних рішень, які, можливо, більшість людей не змогли би або побоялись ухвалити. І ось ці рішення, щоденні кроки і зусилля приводять вас в якусь точку, яка для зовнішнього спостерігача виглядає як везіння, переконаний Андрій Журжій.

"Це можна порівняти з виступом артиста, який жонглює тарілочками на сцені. За його успіхом і оваціями публіки приховується важка щоденна праця і гори побитого посуду. А ще важливо вміти вставати кожен раз після падіння. Багато хто, одного разу помилившись або впавши, не готовий вставати і пробувати ще раз. А пробувати доводиться багато разів — ще раз, і ще раз, і ще раз", — надихає співрозмовник Delo.ua.

Крім того, позитивну роль в досягненні успіху відіграє характер людини, зокрема її цілеспрямованість. Значною мірою формуванню характеру сприяють заняття спортом.

Докладніше почитати про секрети бізнесового успіху і вдалих інвестицій засновника та CEO компанії Inzhur ви можете в повній версії інтерв’ю Андрія Журжія для Delo.ua.