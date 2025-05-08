Основатель Inzhur Андрей Журжий рассказал, во что и как можно инвестировать в Украине во время войны

Украинский предприниматель и инвестор, основатель и CEO инвестиционной REIT- компании Inzhur Андрей Журжий рассказал, в какие активы и инструменты можно инвестировать в Украине во время полномасштабной войны.

Свои рекомендации Андрей Журжий озвучил в интервью для Delo.ua.

Во что и как можно инвестировать в Украине во время войны

Инвестиции — это всегда риск. Важно объяснять людям, что инвестирование даже в безопасные активы имеет определенные риски, говорит собеседник издания.

"Часто в качестве примера безопасных инвестиций приводят американский фондовый рынок. Но если, например, вы откроете проспект условного Google или Facebook, то найдете там огромный раздел о рисках. Отдельный вопрос — какова вероятность наступления этих рисков. Но вы как инвестор должны осознавать их наличие", — акцентирует внимание бизнесмен.

К сожалению, добавляет он, большое количество инвесторов вообще об этом не думают и ищут что-то гарантированное. А его нет.

Несмотря на это, с начала полномасштабной войны в Украине достаточно популярным стало инвестирование в облигации внутреннего государственного займа. Государство упростило условия инвестирования, стало возможным инвестировать от тысячи гривен. В результате активно растет портфель физических лиц.

"ОВГЗ на сегодняшний день — точно лучше, чем депозиты. Те же банки, беря у вас деньги, часто инвестируют их в ОВГЗ", — рекомендует Андрей Журжий.

Также он рекомендует рассмотреть коллективные инвестиции в недвижимость, позволяющие владеть крупными коммерческими объектами недвижимости, сданными в аренду на 10–20–30 лет национальным или международным торговым сетям. Это позволяет получать пассивный доход от владения такой недвижимостью и участвовать в возможном росте ее стоимости за счет капитализации. Кроме прочего, такой доход имеет привязку к валюте.

Подробнее почитать о секретах бизнес-успеха и удачных инвестиций основателя и CEO компании Inzhur вы можете в полной версии интервью Андрея Журжия для Delo.ua.