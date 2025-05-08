Засновник Inzhur Андрій Журжій розказав, у що і як можна інвестувати в Україні під час війни

Український підприємець та інвестор, засновник та CEO інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій розказав, в які активи та інструменти можна інвестувати в Україні під час повномасштабної війни.

Свої рекомендації Андрій Журжій озвучив в інтерв’ю для Delo.ua.

У що і як можна інвестувати в Україні під час війни

Інвестиції — це завжди ризик. Важливо пояснювати людям, що інвестування навіть у найбезпечніші активи має певні ризики, говорить співрозмовник видання.

"Часто в якості прикладу безпечних інвестицій згадують американський фондовий ринок. Але якщо, наприклад, ви відкриєте проспект умовного Google чи Facebook, то знайдете там величезний розділ про ризики. Окреме питання — яка ймовірність настання цих ризиків. Але ви як інвестор маєте усвідомлювати їх наявність", — акцентує увагу бізнесмен.

На жаль, додає він, велика кількість інвесторів взагалі про це не думають і шукають щось гарантоване. А його не існує.

Попри те, від початку повномасштабної війни в Україні досить популярним стало інвестування в облігації внутрішньої державної позики. Держава спростила умови інвестування, стало можливим інвестувати від тисячі гривень. В результаті, активно зростає портфель фізичних осіб.

"ОВДП на сьогоднішній день — точно краще, ніж депозити. Ті ж банки, беручи у вас гроші, часто інвестують їх в ОВДП", — рекомендує Андрій Журжій.

Також він рекомендує розглянути спільні інвестиції в нерухомість, які дозволяють володіти великими комерційними об’єктами нерухомості, зданими в оренду на 10-20-30 років національним або міжнародним торговим мережам. Це дозволяє отримувати пасивний дохід від володіння такою нерухомістю і брати участь у можливому зростанні її вартості за рахунок капіталізації. Окрім іншого, такий дохід має прив’язку до валюти.

Докладніше почитати про секрети бізнесового успіху і вдалих інвестицій засновника та CEO компанії Inzhur ви можете в повній версії інтерв’ю Андрія Журжія для Delo.ua.