Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Основы планирования боя": в приложении "Армия+" появился новый профессиональный курс

ссу
Командиров будут обучать планированию боя по методике TLP / Генштаб ВСУ

В приложении "Армия+" теперь доступен новый специализированный курс "Основы планирования боя". Он предназначен для командиров и всех военнослужащих, вовлеченных в подготовку подразделений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что курс помогает военным овладеть четким, практичным и понятным алгоритмом планирования боя по методике Troop Leading Procedures (TLP). Это позволяет принимать решения быстрее, более уверенно и с учетом всех ключевых факторов.

Он состоит из более чем 35 уроков, пошагово проводимых военнослужащим через все этапы планирования: от получения боевого задания и анализа местности до оценки рисков, разработки способа действий и отдачи боевого приказа.

После каждого блока предусмотрены промежуточные тесты, а по завершении – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний.

Что по курсу могут узнать военные:

  • что такое планирование боя и из каких шагов состоит процедура TLP;
  • какие факторы влияют на подготовку подразделений и выбор способа действий;
  • как анализировать местность, погоду, силы противника и собственные возможности;
  • как правильно готовить и доказывать боевой приказ.

Курс создан командой L-1C "Обучение капитанов" и Военным институтом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Обучение будет полезно всем, кто участвует в подготовке подразделений к боевым действиям – от сержантского состава до младших офицеров.

В Минобороны добавили, что в "Армия+" уже доступно 18 учебных курсов, охватывающих тактику, подготовку к бою, работу с беспилотными системами, психологическую устойчивость, кибербезопасность и другие ключевые компетенции.

Что известно об "Армии+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Автор:
Татьяна Бессараб