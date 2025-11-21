"Основи планування бою": у застосунку "Армія+" з’явився новий фаховий курс

У застосунку "Армія+" тепер доступний новий спеціалізований курс “Основи планування бою”. Він призначений для командирів та всіх військовослужбовців, які залучені до підготовки підрозділів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що курс допомагає військовим опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP). Це дозволяє ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів.

Він складається з понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовця через усі етапи планування: від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу.

Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.

Що з курсу можуть дізнатися військові:

що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;

які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;

як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;

як правильно готувати та доводити бойовий наказ.

Курс створений командою L-1C "Вишкіл капітанів" та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчання буде корисним усім, хто бере участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів.

В Міноборони додали, що в "Армія+" вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції.

Що відомо про "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шістьнових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.