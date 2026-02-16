От HR до кибербезопасности: Минобороны ищет ИТ-специалистов

Министерство обороны объявило 45 вакансий для ИТ-специалистов как среди гражданских, так и военных кадров.

Об этом информирует Delo.ua с ссылкой на сообщение DOU.

Работа в Минобороны

Позиции охватывают направления инфраструктуры, администрирования, HR, проектного управления и кибербезопасности.

Инфраструктура

MDM Administrator (военная должность).

Database Administrator (MS SQL) (гражданская должность).

DevOps Engineer (гражданская должность).

Очередные в ЦОД (гражданская должность).

Специалист отдела технического администрирования ЦОД (военная должность).

Техник по системному администрированию ЦОД (военная должность).

Системный администратор центра обработки данных (военная должность).

Администрирование и HR

Заместитель начальника финансово-договорного отдела (военная должность).

Специалист отдела поддержки пользователей (военная должность).

IT рекрутер (имеется военная и гражданская должности).

HR менеджер IT направления (военная должность).

Service Desk Manager (военная должность).

Business Process Analyst (военная должность).

Head of Technical Support (военная должность).

Resource Manager (военная должность).

Process Manager (военная должность).

Performance Management Lead (военная должность).

Atlassian Platform Lead (военная должность).

Project Office

Офицер отдела управления проектами (военная должность).

PM медицинских цифровых проектов (имеются военные и гражданские должности).

PO медицинских цифровых решений (есть военная и гражданская должности).

Специалист отдела внедрения систем (военная должность).

Специалист отдела документального сопровождения (военная должность).

Data Analyst (военная должность).

Дизайнер (имеется военная и гражданская должности).

Technical Lead (военная должность).

Архитектор по управлению данными E2E (военная должность).

Архитектор интеграций E2E (военная должность).

Безопасность

Information Security Officer (военная должность).

Security Architect (военная должность).

Специалист по кибербезопасности (военная должность).

Security Champion (военная должность).

Vulnerability Disclosure Officer (военная должность).

Руководитель направления внедрения Secure CI/CD (имеется военная и гражданская должности).

Services Access Governance Lead (военная должность).

Secure CI/CD Technical Lead (военная должность).

Security Governance Lead (военная должность).

Напомним, в 2025 году рынок военного рекрутинга в Украине претерпел существенные изменения: количество вакансий для службы в Силах обороны возросло более чем в три раза, тогда как уровень зарплат остался почти без изменений.