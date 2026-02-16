Запланована подія 2

От HR до кибербезопасности: Минобороны ищет ИТ-специалистов

программист, компьютер
ИТ-карьера в армии и гражданской службе Минобороны / Freepik

Министерство обороны объявило 45 вакансий для ИТ-специалистов как среди гражданских, так и военных кадров.

Об этом информирует Delo.ua с ссылкой на сообщение DOU.

Работа в Минобороны

Позиции охватывают направления инфраструктуры, администрирования, HR, проектного управления и кибербезопасности.

Инфраструктура

  • MDM Administrator (военная должность).
  • Database Administrator (MS SQL) (гражданская должность).
  • DevOps Engineer (гражданская должность).
  • Очередные в ЦОД (гражданская должность).
  • Специалист отдела технического администрирования ЦОД (военная должность).
  • Техник по системному администрированию ЦОД (военная должность).
  • Системный администратор центра обработки данных (военная должность).

Администрирование и HR

  • Заместитель начальника финансово-договорного отдела (военная должность).
  • Специалист отдела поддержки пользователей (военная должность).
  • IT рекрутер (имеется военная и гражданская должности).
  • HR менеджер IT направления (военная должность).
  • Service Desk Manager (военная должность).
  • Business Process Analyst (военная должность).
  • Head of Technical Support (военная должность).
  • Resource Manager (военная должность).
  • Process Manager (военная должность).
  • Performance Management Lead (военная должность).
  • Atlassian Platform Lead (военная должность).

Project Office

  • Офицер отдела управления проектами (военная должность).
  • PM медицинских цифровых проектов (имеются военные и гражданские должности).
  • PO медицинских цифровых решений (есть военная и гражданская должности).
  • Специалист отдела внедрения систем (военная должность).
  • Специалист отдела документального сопровождения (военная должность).
  • Data Analyst (военная должность).
  • Дизайнер (имеется военная и гражданская должности).
  • Technical Lead (военная должность).
  • Архитектор по управлению данными E2E (военная должность).
  • Архитектор интеграций E2E (военная должность).

Безопасность

  • Information Security Officer (военная должность).
  • Security Architect (военная должность).
  • Специалист по кибербезопасности (военная должность).
  • Security Champion (военная должность).
  • Vulnerability Disclosure Officer (военная должность).
  • Руководитель направления внедрения Secure CI/CD (имеется военная и гражданская должности).
  • Services Access Governance Lead (военная должность).
  • Secure CI/CD Technical Lead (военная должность).
  • Security Governance Lead (военная должность).

Напомним, в 2025 году рынок военного рекрутинга в Украине претерпел существенные изменения: количество вакансий для службы в Силах обороны возросло более чем в три раза, тогда как уровень зарплат остался почти без изменений.

Автор:
Ольга Опенько