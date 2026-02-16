- Категория
От HR до кибербезопасности: Минобороны ищет ИТ-специалистов
Министерство обороны объявило 45 вакансий для ИТ-специалистов как среди гражданских, так и военных кадров.
Работа в Минобороны
Позиции охватывают направления инфраструктуры, администрирования, HR, проектного управления и кибербезопасности.
Инфраструктура
- MDM Administrator (военная должность).
- Database Administrator (MS SQL) (гражданская должность).
- DevOps Engineer (гражданская должность).
- Очередные в ЦОД (гражданская должность).
- Специалист отдела технического администрирования ЦОД (военная должность).
- Техник по системному администрированию ЦОД (военная должность).
- Системный администратор центра обработки данных (военная должность).
Администрирование и HR
- Заместитель начальника финансово-договорного отдела (военная должность).
- Специалист отдела поддержки пользователей (военная должность).
- IT рекрутер (имеется военная и гражданская должности).
- HR менеджер IT направления (военная должность).
- Service Desk Manager (военная должность).
- Business Process Analyst (военная должность).
- Head of Technical Support (военная должность).
- Resource Manager (военная должность).
- Process Manager (военная должность).
- Performance Management Lead (военная должность).
- Atlassian Platform Lead (военная должность).
Project Office
- Офицер отдела управления проектами (военная должность).
- PM медицинских цифровых проектов (имеются военные и гражданские должности).
- PO медицинских цифровых решений (есть военная и гражданская должности).
- Специалист отдела внедрения систем (военная должность).
- Специалист отдела документального сопровождения (военная должность).
- Data Analyst (военная должность).
- Дизайнер (имеется военная и гражданская должности).
- Technical Lead (военная должность).
- Архитектор по управлению данными E2E (военная должность).
- Архитектор интеграций E2E (военная должность).
Безопасность
- Information Security Officer (военная должность).
- Security Architect (военная должность).
- Специалист по кибербезопасности (военная должность).
- Security Champion (военная должность).
- Vulnerability Disclosure Officer (военная должность).
- Руководитель направления внедрения Secure CI/CD (имеется военная и гражданская должности).
- Services Access Governance Lead (военная должность).
- Secure CI/CD Technical Lead (военная должность).
- Security Governance Lead (военная должность).
Напомним, в 2025 году рынок военного рекрутинга в Украине претерпел существенные изменения: количество вакансий для службы в Силах обороны возросло более чем в три раза, тогда как уровень зарплат остался почти без изменений.